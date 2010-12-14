أملٌ جديد لإنقاذ المصابين بأعراض كورونا الخطيرة.. ونتائج جيدة للدراسات

شريطة أن يتم التدخل في وقت مبكر قبل الوصول لمرحلة احتياج الأوكسجين

أفاد باحثون بأهمية بلازما الدم المنقولة من المتعافين من كوفيد-19 في علاج مَن تظهر عليهم أعراض خطيرة من المرض.

وكشفت دراسة طبية حديثة نُشرت نتائجها في مجلة JAMA Internal Medicine، أن إعطاء المصابين بكوفيد-19 ممن يعانون أعراضًا قوية، بلازما الدم التي جُمعت من أشخاص متعافين؛ يساعد في علاج المصابين بالوباء؛ شريطة أن يتم ذلك في بدايات المرض.

وشدد الباحثون على ضرورة أن يتم إعطاء الذين يعانون من أعراض قوية، بلازما الدم في وقت مبكر من مسار المرض، أي قبل أن يصلوا لمرحلة احتياج الأوكسجين في المشفى وفق "سكاي نيوز عربية".

الباحثون من كلية آينشتاين للطب ومركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك، توصلوا إلى أن العلاج ببلازما الدم يعطي نتائج أفضل لدى المرضى الذين لم يعالجوا بدواء "ريمديسفير" أو "الكورتيكوستيرويدات"؛ مُبينين أن البلازما التي تُجمّع وتُستخدم في علاج المصابين بكوفيد-19، يجب أن تحتوي على مستويات عالية من الأجسام المضادة.

الدراسة التي شملت 463 مريضًا بكوفيد-19، تَوصل الباحثون خلالها إلى أن 70% من الذين عولجوا بالبلازما، قد تحسنوا بشكل جيد مقارنة بمن أعطي العلاج الوهمي؛ حسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء.