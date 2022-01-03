الإطاحة بمواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا للنيابة العامة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة وعرضها، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض.
وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
الإطاحة بمواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-03
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة وعرضها، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض.
وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:22 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:45 AM
الإطاحة بمواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا للنيابة العامة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطنَين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي مواد مخدرة وعرضها، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض.
وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.