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"الزكاة والضريبة والجمارك" تطرح فرصًا استثمارية في عدة مواقع

في 4 منافذ.. وبأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في أربعة منافذ جمركية، بأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة، حيث ستقام هذه المزايدات في منفذ الدرة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الحديثة، ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وأوضحت الهيئة أن المزايدة التي ستُقام في منفذ الدرة ستكون يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير ستة مكاتب تخليص جمركي، فيما ستُقام المزايدة في منفذ حالة عمار يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل حلاقة، ومحل غاز، وتموينات غذائية، وكافيتيريا، ومجمع تجاري، ومطعم، ومبنى، و 24 مكتب تخليص جمركي، وستقام المزايدة في منفذ الحديثة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي، بالإضافة إلى المزايدة في منفذ جديدة عرعر ستقام يوم الأحد 9 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل غاز، ومطعم، ومطعم وجبات سريعة، ومقر صرافة/ بنك، و17 محلاً تجاريًّا، و15 مكتب تخليص جمركي.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" ضرورة التزام المزايدين بالوثائق المطلوبة في الإعلانات المطروحة للدخول إلى المزاد، إذ أوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين الراغبين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات مراجعة إدارة المالية والاستثمار بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الواقع في حي المربع بالرياض، أو من خلال مراجعة إدارة جمرك المنفذ، كما دعت الهيئة إلى زيارة الصفحة الخاصة بالمنافسات والفرص الاستثمارية لديها عبر الرابط التالي:

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/Elan/Pages/default.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تطرح فرصًا استثمارية في عدة مواقع
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في أربعة منافذ جمركية، بأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة، حيث ستقام هذه المزايدات في منفذ الدرة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الحديثة، ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وأوضحت الهيئة أن المزايدة التي ستُقام في منفذ الدرة ستكون يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير ستة مكاتب تخليص جمركي، فيما ستُقام المزايدة في منفذ حالة عمار يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل حلاقة، ومحل غاز، وتموينات غذائية، وكافيتيريا، ومجمع تجاري، ومطعم، ومبنى، و 24 مكتب تخليص جمركي، وستقام المزايدة في منفذ الحديثة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي، بالإضافة إلى المزايدة في منفذ جديدة عرعر ستقام يوم الأحد 9 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل غاز، ومطعم، ومطعم وجبات سريعة، ومقر صرافة/ بنك، و17 محلاً تجاريًّا، و15 مكتب تخليص جمركي.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" ضرورة التزام المزايدين بالوثائق المطلوبة في الإعلانات المطروحة للدخول إلى المزاد، إذ أوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين الراغبين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات مراجعة إدارة المالية والاستثمار بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الواقع في حي المربع بالرياض، أو من خلال مراجعة إدارة جمرك المنفذ، كما دعت الهيئة إلى زيارة الصفحة الخاصة بالمنافسات والفرص الاستثمارية لديها عبر الرابط التالي:

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/Elan/Pages/default.aspx

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
03:33 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطرح فرصًا استثمارية في عدة مواقع

في 4 منافذ.. وبأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في أربعة منافذ جمركية، بأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة، حيث ستقام هذه المزايدات في منفذ الدرة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الحديثة، ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وأوضحت الهيئة أن المزايدة التي ستُقام في منفذ الدرة ستكون يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير ستة مكاتب تخليص جمركي، فيما ستُقام المزايدة في منفذ حالة عمار يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل حلاقة، ومحل غاز، وتموينات غذائية، وكافيتيريا، ومجمع تجاري، ومطعم، ومبنى، و 24 مكتب تخليص جمركي، وستقام المزايدة في منفذ الحديثة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي، بالإضافة إلى المزايدة في منفذ جديدة عرعر ستقام يوم الأحد 9 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل غاز، ومطعم، ومطعم وجبات سريعة، ومقر صرافة/ بنك، و17 محلاً تجاريًّا، و15 مكتب تخليص جمركي.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" ضرورة التزام المزايدين بالوثائق المطلوبة في الإعلانات المطروحة للدخول إلى المزاد، إذ أوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين الراغبين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات مراجعة إدارة المالية والاستثمار بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الواقع في حي المربع بالرياض، أو من خلال مراجعة إدارة جمرك المنفذ، كما دعت الهيئة إلى زيارة الصفحة الخاصة بالمنافسات والفرص الاستثمارية لديها عبر الرابط التالي:

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/Elan/Pages/default.aspx

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142 مليون ..

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