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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

في يومين .. المسح الميداني النشط يرصد أكثر من 1600 إصابة بكورونا

تقوم به فرق متخصصة تجوب المناطق عالية الخطورة مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة

رصد المسح الميداني النشط وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة مؤخرًا والمتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة وغيرها في خلال يومين فقط نحو 1632حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 1132 منها 740حالة نتاج المسح النشط بينما وضحت اليوم بأن ٨٩٢ حالة وهو ما يشكل٨٢٪ من الحالات المعلنة جاءت بفعل هذا الإجراء، وهو ما يؤكد نجاحه في ملاحقة الفيروس قبل انتشار العدوى.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفايروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في عمليات المسح النشط في مدن ومحافظات أخرى في الأيام القادمة بعدما كشفت العديد من الحالات في داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة.

وبينت أن فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، تتكون من عدد من التخصصات الصحية، إضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية، إضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذاً للأمر السامي الكريم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يومين .. المسح الميداني النشط يرصد أكثر من 1600 إصابة بكورونا
سبق

رصد المسح الميداني النشط وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة مؤخرًا والمتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة وغيرها في خلال يومين فقط نحو 1632حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 1132 منها 740حالة نتاج المسح النشط بينما وضحت اليوم بأن ٨٩٢ حالة وهو ما يشكل٨٢٪ من الحالات المعلنة جاءت بفعل هذا الإجراء، وهو ما يؤكد نجاحه في ملاحقة الفيروس قبل انتشار العدوى.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفايروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في عمليات المسح النشط في مدن ومحافظات أخرى في الأيام القادمة بعدما كشفت العديد من الحالات في داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة.

وبينت أن فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، تتكون من عدد من التخصصات الصحية، إضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية، إضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذاً للأمر السامي الكريم.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:16 PM

في يومين .. المسح الميداني النشط يرصد أكثر من 1600 إصابة بكورونا

تقوم به فرق متخصصة تجوب المناطق عالية الخطورة مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة

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قاسم الخبراني - الرياض
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4,680

رصد المسح الميداني النشط وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة مؤخرًا والمتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة وغيرها في خلال يومين فقط نحو 1632حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 1132 منها 740حالة نتاج المسح النشط بينما وضحت اليوم بأن ٨٩٢ حالة وهو ما يشكل٨٢٪ من الحالات المعلنة جاءت بفعل هذا الإجراء، وهو ما يؤكد نجاحه في ملاحقة الفيروس قبل انتشار العدوى.

ويعد المسح النشط إجراءً احترازياً استباقياً، ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفايروس للآخرين، وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة، وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في عمليات المسح النشط في مدن ومحافظات أخرى في الأيام القادمة بعدما كشفت العديد من الحالات في داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة.

وبينت أن فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، تتكون من عدد من التخصصات الصحية، إضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية، إضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج إنفاذاً للأمر السامي الكريم.

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