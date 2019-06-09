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لضمان بداية جادة.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد مدارس الطفولة المبكرة

وقف على مراحل أعمال التهيئة.. بهدف توفير بيئة تربوية جاذبة

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، بزيارة تفقدية وقف خلالها على تهيئة مدارس الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة منذ أول يوم دراسي.

وتابع "آل مغيرة" خلال جولته اليوم الأحد، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب، مراحل أعمال تهيئة تلك المدارس التي شملها قرار تطبيق برنامج الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

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لضمان بداية جادة.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد مدارس الطفولة المبكرة
سبق

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، بزيارة تفقدية وقف خلالها على تهيئة مدارس الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة منذ أول يوم دراسي.

وتابع "آل مغيرة" خلال جولته اليوم الأحد، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب، مراحل أعمال تهيئة تلك المدارس التي شملها قرار تطبيق برنامج الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
01:57 PM

لضمان بداية جادة.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد مدارس الطفولة المبكرة

وقف على مراحل أعمال التهيئة.. بهدف توفير بيئة تربوية جاذبة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,038

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، بزيارة تفقدية وقف خلالها على تهيئة مدارس الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة منذ أول يوم دراسي.

وتابع "آل مغيرة" خلال جولته اليوم الأحد، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني ومدير إدارة شؤون المباني المهندس خالد المتعب، مراحل أعمال تهيئة تلك المدارس التي شملها قرار تطبيق برنامج الطفولة المبكرة؛ لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

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