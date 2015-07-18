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بالتعاون مع أبرز الفنانين التشكيليين.. أمانة عسير تطلق "لكل جدارية بصمة"

مبادرة تهدف إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة في مدينة أبها

نفذت أمانة منطقة عسير مبادرة #لكل_جدارية_بصمة الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة في مدينة أبها والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المبادرة انطلقت بمدينة أبها فعليًا صباح اليوم بالتعاون أبرز المواهب الفنية التشكيلية المبدعة من شباب وشابات المنطقة.
وأضاف الدكتور الحميدي أن هذه المبادرة جاءت ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد الحميدي أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة تسهم في نشر الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، لتساهم في الارتقاء بمستوى الذوق العام عبر تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة كونها مكتسبات وطنية.

وكانت أمانة منطقة عسير قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ميدانية مكثفة لإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران شملت أحياء مدينة أبها كافة.

يذكر أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة ستنفذ على جداريات متفرقة في مدينة أبها والتي بلغ طولها الإجمالي أكثر من 2000 م2.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالتعاون مع أبرز الفنانين التشكيليين.. أمانة عسير تطلق "لكل جدارية بصمة"
سبق

نفذت أمانة منطقة عسير مبادرة #لكل_جدارية_بصمة الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة في مدينة أبها والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المبادرة انطلقت بمدينة أبها فعليًا صباح اليوم بالتعاون أبرز المواهب الفنية التشكيلية المبدعة من شباب وشابات المنطقة.
وأضاف الدكتور الحميدي أن هذه المبادرة جاءت ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد الحميدي أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة تسهم في نشر الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، لتساهم في الارتقاء بمستوى الذوق العام عبر تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة كونها مكتسبات وطنية.

وكانت أمانة منطقة عسير قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ميدانية مكثفة لإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران شملت أحياء مدينة أبها كافة.

يذكر أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة ستنفذ على جداريات متفرقة في مدينة أبها والتي بلغ طولها الإجمالي أكثر من 2000 م2.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
04:22 PM

بالتعاون مع أبرز الفنانين التشكيليين.. أمانة عسير تطلق "لكل جدارية بصمة"

مبادرة تهدف إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة في مدينة أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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نفذت أمانة منطقة عسير مبادرة #لكل_جدارية_بصمة الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة في مدينة أبها والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المبادرة انطلقت بمدينة أبها فعليًا صباح اليوم بالتعاون أبرز المواهب الفنية التشكيلية المبدعة من شباب وشابات المنطقة.
وأضاف الدكتور الحميدي أن هذه المبادرة جاءت ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد الحميدي أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة تسهم في نشر الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، لتساهم في الارتقاء بمستوى الذوق العام عبر تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة كونها مكتسبات وطنية.

وكانت أمانة منطقة عسير قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ميدانية مكثفة لإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران شملت أحياء مدينة أبها كافة.

يذكر أن مبادرة #لكل_جدارية_بصمة ستنفذ على جداريات متفرقة في مدينة أبها والتي بلغ طولها الإجمالي أكثر من 2000 م2.

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