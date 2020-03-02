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"شؤون الأسرة" يطلق اللجنة الاستشارية للطفولة.. وهذه أهدافها

بحضور الأمين العام وأولياء الأمور وأعضائها

أطلق مجلس شؤون الأسرة اللجنة الاستشارية للطفولة، وذلك بحضور الأمين العام وأولياء الأمور وأعضاء اللجنة من الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 سنة من البنات والبنين يمثلون الطفل في المملكة والتعبير وإبداء الرأي في قضايا الطفولة.

وتعد هذه أول لجنة استشارية للطفولة في المملكة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المجلس في دعم ورعاية قضايا الطفولة بالمملكة.

تعمل الجنة على تحقيق عدة أهداف تتمثل في التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي، وتعزيز مشاركة الأطفال للتعبير بصوتهم عن القضايا التي تمسهم على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي وإبداء الرأي حيال قضايا الطفولة الاستراتيجية والحلول الممكنة من خلال مجلس شؤون الأسرة وإكساب الأطفال مهارات الحوار والاتصال الفعّال وتقبل الرأي الأخر وتعريفهم بحقوقهم وكيفية التعبير عنها ونشرها، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الوطنية والدولية.

وتتكون اللجنة من 18 عضواً من الأطفال من مختلف فئات المجتمع ويعملون على تحديد المواضيع والقضايا المهمة والهادفة التي بحاجة للمناقشة وإبداء المقترحات لعرضها على مجلس شؤون الأسرة من خلال لجنة الطفولة.

وقد تم تقديم ورشة عمل للأطفال حول الأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالطفل بالتعاون مع اليونيسف، وكذلك ورشة عمل عن الحوار والاتصال بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقابل الأطفال أعضاء اللجنة مجموعة من الوزراء والقياديين مثل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري أن هذه اللجنة تأتي ضمن المستهدفات التي تعمل عليها لجنة الطفولة بالمجلس لإشراك الطفل في البرامج والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة بما يحقق الأهداف والطموحات التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030.

وقدمت التويجري شكرها وتقديرها لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية على تعاونهم مع المجلس خلال الفترة الماضية، أثناء عملية الاختيار والترشيح، متمنيةً أن تحقق هذه اللجنة الأهداف والطموحات في رعاية قضايا الطفولة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الأسرة" يطلق اللجنة الاستشارية للطفولة.. وهذه أهدافها
سبق

أطلق مجلس شؤون الأسرة اللجنة الاستشارية للطفولة، وذلك بحضور الأمين العام وأولياء الأمور وأعضاء اللجنة من الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 سنة من البنات والبنين يمثلون الطفل في المملكة والتعبير وإبداء الرأي في قضايا الطفولة.

وتعد هذه أول لجنة استشارية للطفولة في المملكة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المجلس في دعم ورعاية قضايا الطفولة بالمملكة.

تعمل الجنة على تحقيق عدة أهداف تتمثل في التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي، وتعزيز مشاركة الأطفال للتعبير بصوتهم عن القضايا التي تمسهم على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي وإبداء الرأي حيال قضايا الطفولة الاستراتيجية والحلول الممكنة من خلال مجلس شؤون الأسرة وإكساب الأطفال مهارات الحوار والاتصال الفعّال وتقبل الرأي الأخر وتعريفهم بحقوقهم وكيفية التعبير عنها ونشرها، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الوطنية والدولية.

وتتكون اللجنة من 18 عضواً من الأطفال من مختلف فئات المجتمع ويعملون على تحديد المواضيع والقضايا المهمة والهادفة التي بحاجة للمناقشة وإبداء المقترحات لعرضها على مجلس شؤون الأسرة من خلال لجنة الطفولة.

وقد تم تقديم ورشة عمل للأطفال حول الأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالطفل بالتعاون مع اليونيسف، وكذلك ورشة عمل عن الحوار والاتصال بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقابل الأطفال أعضاء اللجنة مجموعة من الوزراء والقياديين مثل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري أن هذه اللجنة تأتي ضمن المستهدفات التي تعمل عليها لجنة الطفولة بالمجلس لإشراك الطفل في البرامج والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة بما يحقق الأهداف والطموحات التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030.

وقدمت التويجري شكرها وتقديرها لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية على تعاونهم مع المجلس خلال الفترة الماضية، أثناء عملية الاختيار والترشيح، متمنيةً أن تحقق هذه اللجنة الأهداف والطموحات في رعاية قضايا الطفولة في المملكة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:09 PM

"شؤون الأسرة" يطلق اللجنة الاستشارية للطفولة.. وهذه أهدافها

بحضور الأمين العام وأولياء الأمور وأعضائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مجلس شؤون الأسرة اللجنة الاستشارية للطفولة، وذلك بحضور الأمين العام وأولياء الأمور وأعضاء اللجنة من الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 سنة من البنات والبنين يمثلون الطفل في المملكة والتعبير وإبداء الرأي في قضايا الطفولة.

وتعد هذه أول لجنة استشارية للطفولة في المملكة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المجلس في دعم ورعاية قضايا الطفولة بالمملكة.

تعمل الجنة على تحقيق عدة أهداف تتمثل في التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي، وتعزيز مشاركة الأطفال للتعبير بصوتهم عن القضايا التي تمسهم على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي وإبداء الرأي حيال قضايا الطفولة الاستراتيجية والحلول الممكنة من خلال مجلس شؤون الأسرة وإكساب الأطفال مهارات الحوار والاتصال الفعّال وتقبل الرأي الأخر وتعريفهم بحقوقهم وكيفية التعبير عنها ونشرها، إضافة إلى تمثيل المملكة في المحافل الوطنية والدولية.

وتتكون اللجنة من 18 عضواً من الأطفال من مختلف فئات المجتمع ويعملون على تحديد المواضيع والقضايا المهمة والهادفة التي بحاجة للمناقشة وإبداء المقترحات لعرضها على مجلس شؤون الأسرة من خلال لجنة الطفولة.

وقد تم تقديم ورشة عمل للأطفال حول الأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالطفل بالتعاون مع اليونيسف، وكذلك ورشة عمل عن الحوار والاتصال بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقابل الأطفال أعضاء اللجنة مجموعة من الوزراء والقياديين مثل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري أن هذه اللجنة تأتي ضمن المستهدفات التي تعمل عليها لجنة الطفولة بالمجلس لإشراك الطفل في البرامج والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة بما يحقق الأهداف والطموحات التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030.

وقدمت التويجري شكرها وتقديرها لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية على تعاونهم مع المجلس خلال الفترة الماضية، أثناء عملية الاختيار والترشيح، متمنيةً أن تحقق هذه اللجنة الأهداف والطموحات في رعاية قضايا الطفولة في المملكة.

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