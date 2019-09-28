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أنقذ طفلين من أمام قطار سريع ثم لقي مصرعه تحت عجلاته

في حادث أليم بمصر

لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، بعد أن تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح موقع " بوابة الأهرام"، أن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وذكرت صحيفة " الأهرام"، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطاراً من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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أنقذ طفلين من أمام قطار سريع ثم لقي مصرعه تحت عجلاته
سبق

لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، بعد أن تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح موقع " بوابة الأهرام"، أن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وذكرت صحيفة " الأهرام"، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطاراً من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:54 AM

أنقذ طفلين من أمام قطار سريع ثم لقي مصرعه تحت عجلاته

في حادث أليم بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,999

لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، بعد أن تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضح موقع " بوابة الأهرام"، أن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وذكرت صحيفة " الأهرام"، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطاراً من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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