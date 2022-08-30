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"هيئة الاتصالات" تصنف مقدمي الخدمات البريدية وفق الشكاوى وهذه هي النتائج

69 % من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.. تأخر أو فقدان

‬أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بالمستفيدين.

وأظهر المؤشر انخفاض عدد الشكاوى التي صعّدها المستفيدون للهيئة؛ نتيجةً لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة "عشرة أيام" أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، حيث بلغ مجموع الشكاوى 359 شكوى مصعدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 46 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2021، لافتة إلى أن ما يقارب 69% من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر مؤسسة البريد السعودي "سبل" لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 9 شكاوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 5 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا "ناقل" و "زاجل" كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية، دون تسجيل أي شكوى خلال الربع الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية؛ كشف المؤشر عن تصدر شركة زاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 5 شكاوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي "سبل" بــ 2 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما لم يرصد المؤشر أي شكاوى مصعدة ضد كل من شركة (DHL) و (ناقل) و (UPS) و (FedEx) لتكون بذلك أقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وذكرت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تصنف مقدمي الخدمات البريدية وفق الشكاوى وهذه هي النتائج
سبق

‬أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بالمستفيدين.

وأظهر المؤشر انخفاض عدد الشكاوى التي صعّدها المستفيدون للهيئة؛ نتيجةً لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة "عشرة أيام" أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، حيث بلغ مجموع الشكاوى 359 شكوى مصعدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 46 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2021، لافتة إلى أن ما يقارب 69% من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر مؤسسة البريد السعودي "سبل" لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 9 شكاوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 5 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا "ناقل" و "زاجل" كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية، دون تسجيل أي شكوى خلال الربع الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية؛ كشف المؤشر عن تصدر شركة زاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 5 شكاوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي "سبل" بــ 2 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما لم يرصد المؤشر أي شكاوى مصعدة ضد كل من شركة (DHL) و (ناقل) و (UPS) و (FedEx) لتكون بذلك أقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وذكرت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:12 PM

"هيئة الاتصالات" تصنف مقدمي الخدمات البريدية وفق الشكاوى وهذه هي النتائج

69 % من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.. تأخر أو فقدان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بالمستفيدين.

وأظهر المؤشر انخفاض عدد الشكاوى التي صعّدها المستفيدون للهيئة؛ نتيجةً لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة "عشرة أيام" أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، حيث بلغ مجموع الشكاوى 359 شكوى مصعدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 46 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2021، لافتة إلى أن ما يقارب 69% من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر مؤسسة البريد السعودي "سبل" لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 9 شكاوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 5 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا "ناقل" و "زاجل" كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية، دون تسجيل أي شكوى خلال الربع الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية؛ كشف المؤشر عن تصدر شركة زاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 5 شكاوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي "سبل" بــ 2 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما لم يرصد المؤشر أي شكاوى مصعدة ضد كل من شركة (DHL) و (ناقل) و (UPS) و (FedEx) لتكون بذلك أقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وذكرت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

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