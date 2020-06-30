ترقية "المورقي" بالمرتبة الـ 15 ووكيل الأمين للخدمات بأمانة مكة
صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بترقية المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
صحيفة "سبق" تهنئ "المورقي" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.
ترقية "المورقي" بالمرتبة الـ 15 ووكيل الأمين للخدمات بأمانة مكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-30
صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بترقية المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
صحيفة "سبق" تهنئ "المورقي" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:43 PM
ترقية "المورقي" بالمرتبة الـ 15 ووكيل الأمين للخدمات بأمانة مكة
صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بترقية المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
صحيفة "سبق" تهنئ "المورقي" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15 متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.