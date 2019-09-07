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السودان يرحب بقرار رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي

أكّد التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الجامعة

رحّب السودان بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إنها ترحّب باسم حكومة وشعب السودان ترحيباً حاراً بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي صدر أمس، برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه، مؤكدة التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة؛ باعتباره دولة مؤسّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وأعربت عن قناعة السودان بالعمل الجماعي الإفريقي طريقاً لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاهية الاقتصادية والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

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السودان يرحب بقرار رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي
سبق

رحّب السودان بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إنها ترحّب باسم حكومة وشعب السودان ترحيباً حاراً بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي صدر أمس، برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه، مؤكدة التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة؛ باعتباره دولة مؤسّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وأعربت عن قناعة السودان بالعمل الجماعي الإفريقي طريقاً لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاهية الاقتصادية والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:24 AM

السودان يرحب بقرار رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي

أكّد التزامه بأهداف ومقاصد الاتحاد الجامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب السودان بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إنها ترحّب باسم حكومة وشعب السودان ترحيباً حاراً بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي صدر أمس، برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه، مؤكدة التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة؛ باعتباره دولة مؤسّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وأعربت عن قناعة السودان بالعمل الجماعي الإفريقي طريقاً لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاهية الاقتصادية والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

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