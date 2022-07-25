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أعلن عنها "الأمير تركي بن طلال" .. مبادرة "كذا أجمل" تعالج التشوه الكتابي في 36 ساعة

حققت إمارة عسير أجندة مبادرتها الوطنية التي حملت عنوان "كذا أجمل"، وأعلن عنها أميرها تركي بن طلال بن عبدالعزيز سابقاً، ثم بدأ تشكيل اللجان العاملة بمشاركة أمانة عسير وعددٍ من إدارات التعليم وفريق عمل ميداني.

وتهدف المبادرة إلى معالجة التشوه البصري والكتابة على الجدران تناغماً مع لائحة الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وجاء في بنودها: "عدم الكتابة على الجدران إن لم يكن هناك إذن رسمي"، كذلك لإيجاد أهداف نبيلة، وإشراك للمجتمع المحلي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتمكين الشباب للمشاركة في المبادرات النوعية، ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، ونشر العدوى الإيجابية.

وشارك في العمل ٣٦ بلدية وسبع إدارات تعليم بالمنطقة، وأُعدت هيكلة تنظيمية للعمل تكونت من اللجنة الإشرافية، وتنضوي تحتها سبع لجان تنفيذية، ويرأس كل لجنة تنفيذية مدير إدارة التعليم من الإدارات المشاركة ومسؤول إعلام ومسؤول النشاط ومساعد شخصي، وتحتها اللجان الميدانية، وهي الـ ٣٦ بلدية، إضافة إلى ٣٦ من الجهات الأخرى لتحقيق ٣٦ هدفاً سامياً خلال ٣٦ ساعة عمل، وذلك بأيادي ٥٧٠٠ طالب وطالبة.

ومن الأهداف المرجو تحقيقها من المبادرة جعل مدن عسير نموذجاً لبقية مدن المملكة، ورفع روح المواطنة المسؤولة، وتعزيز التلاحم الوطني، وتفعيل العمل المؤسسي المبني على روح الفريق الواحد، وغيرها من الأهداف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعلن عنها "الأمير تركي بن طلال" .. مبادرة "كذا أجمل" تعالج التشوه الكتابي في 36 ساعة
سبق

حققت إمارة عسير أجندة مبادرتها الوطنية التي حملت عنوان "كذا أجمل"، وأعلن عنها أميرها تركي بن طلال بن عبدالعزيز سابقاً، ثم بدأ تشكيل اللجان العاملة بمشاركة أمانة عسير وعددٍ من إدارات التعليم وفريق عمل ميداني.

وتهدف المبادرة إلى معالجة التشوه البصري والكتابة على الجدران تناغماً مع لائحة الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وجاء في بنودها: "عدم الكتابة على الجدران إن لم يكن هناك إذن رسمي"، كذلك لإيجاد أهداف نبيلة، وإشراك للمجتمع المحلي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتمكين الشباب للمشاركة في المبادرات النوعية، ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، ونشر العدوى الإيجابية.

وشارك في العمل ٣٦ بلدية وسبع إدارات تعليم بالمنطقة، وأُعدت هيكلة تنظيمية للعمل تكونت من اللجنة الإشرافية، وتنضوي تحتها سبع لجان تنفيذية، ويرأس كل لجنة تنفيذية مدير إدارة التعليم من الإدارات المشاركة ومسؤول إعلام ومسؤول النشاط ومساعد شخصي، وتحتها اللجان الميدانية، وهي الـ ٣٦ بلدية، إضافة إلى ٣٦ من الجهات الأخرى لتحقيق ٣٦ هدفاً سامياً خلال ٣٦ ساعة عمل، وذلك بأيادي ٥٧٠٠ طالب وطالبة.

ومن الأهداف المرجو تحقيقها من المبادرة جعل مدن عسير نموذجاً لبقية مدن المملكة، ورفع روح المواطنة المسؤولة، وتعزيز التلاحم الوطني، وتفعيل العمل المؤسسي المبني على روح الفريق الواحد، وغيرها من الأهداف.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
08:02 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:14 PM

أعلن عنها "الأمير تركي بن طلال" .. مبادرة "كذا أجمل" تعالج التشوه الكتابي في 36 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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7,114

حققت إمارة عسير أجندة مبادرتها الوطنية التي حملت عنوان "كذا أجمل"، وأعلن عنها أميرها تركي بن طلال بن عبدالعزيز سابقاً، ثم بدأ تشكيل اللجان العاملة بمشاركة أمانة عسير وعددٍ من إدارات التعليم وفريق عمل ميداني.

وتهدف المبادرة إلى معالجة التشوه البصري والكتابة على الجدران تناغماً مع لائحة الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وجاء في بنودها: "عدم الكتابة على الجدران إن لم يكن هناك إذن رسمي"، كذلك لإيجاد أهداف نبيلة، وإشراك للمجتمع المحلي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتمكين الشباب للمشاركة في المبادرات النوعية، ونشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، ونشر العدوى الإيجابية.

وشارك في العمل ٣٦ بلدية وسبع إدارات تعليم بالمنطقة، وأُعدت هيكلة تنظيمية للعمل تكونت من اللجنة الإشرافية، وتنضوي تحتها سبع لجان تنفيذية، ويرأس كل لجنة تنفيذية مدير إدارة التعليم من الإدارات المشاركة ومسؤول إعلام ومسؤول النشاط ومساعد شخصي، وتحتها اللجان الميدانية، وهي الـ ٣٦ بلدية، إضافة إلى ٣٦ من الجهات الأخرى لتحقيق ٣٦ هدفاً سامياً خلال ٣٦ ساعة عمل، وذلك بأيادي ٥٧٠٠ طالب وطالبة.

ومن الأهداف المرجو تحقيقها من المبادرة جعل مدن عسير نموذجاً لبقية مدن المملكة، ورفع روح المواطنة المسؤولة، وتعزيز التلاحم الوطني، وتفعيل العمل المؤسسي المبني على روح الفريق الواحد، وغيرها من الأهداف.

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