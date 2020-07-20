النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

مصر.. تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

في إطار مواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، والتي يتم تجديدها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" فقد جاء قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على "مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وتنص المادة (154) من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر.. تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
سبق

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، والتي يتم تجديدها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" فقد جاء قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على "مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وتنص المادة (154) من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:15 PM

مصر.. تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

في إطار مواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,254

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، والتي يتم تجديدها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" فقد جاء قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على "مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وتنص المادة (154) من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,398
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,177

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة