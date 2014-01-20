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"رأي": نفّذنا 59 استطلاعاً وتواصلنا هاتفياً مع 183 ألف مواطن

المركز: خلال عام 2018 وتتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، 59 استطلاعاً خلال عام 2018م، تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، بمعدل نمو بلغ 2.5 % عن عام 2017.

وحقق المركز تقدماً ملحوظاً في نتائج مؤشرات الأداء لعام 2018، إذ قام المركز بالتواصل هاتفياً مع أكثر من 183 ألف مواطن شارك منهم 77 ألفاً في استطلاعات الرأي العام بنسبة استجابة بلغت 43 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الاستجابة في الاستطلاعات العالمية.

ومثّلت نسبة مشاركة المرأة في استطلاعات الرأي العام نحو 24 % من مجموع المواطنين المشاركين في هذه الاستطلاعات، في حين يعود انخفاض نسبة مشاركتها، إلى أن بعض الاستطلاعات التي تم تنفيذها ترتبط في الغالب بموضوعات أقرب إلى اهتمامات الرجال على الرغم من مشاركة النساء بأعداد أقل في مثل هذا النوع من الموضوعات.

ويعد المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، أحد الأنشطة الرئيسة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو أول مركز وطني متخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، ويهدف إلى دعم ثقافة الحوار في المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطن من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام.

ويعتمد المركز في تنفيذ الاستطلاعات على منهجية وإجراءات علمية معتمدة وفقاً للمنهجيات العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام التي يمكن الاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويقدم المركز خدماته لجميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع لتنفيذ استطلاعات تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، واستطلاعات الصورة الذهنية، واستطلاعات قياس رضا المستفيدين، والاستطلاعات التوعوية وغيرها.

ويضم المركز عدداً من الخبرات والقدرات تدير مركز اتصال هاتفي يعمل وفق أفضل تقنيات الاتصالات والمعلومات إضافة إلى مجموعة بحثية ولجنة علمية وفريق عمل متكامل لضبط جودة وتحليل البيانات والتحقق من نتائجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رأي": نفّذنا 59 استطلاعاً وتواصلنا هاتفياً مع 183 ألف مواطن
سبق

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، 59 استطلاعاً خلال عام 2018م، تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، بمعدل نمو بلغ 2.5 % عن عام 2017.

وحقق المركز تقدماً ملحوظاً في نتائج مؤشرات الأداء لعام 2018، إذ قام المركز بالتواصل هاتفياً مع أكثر من 183 ألف مواطن شارك منهم 77 ألفاً في استطلاعات الرأي العام بنسبة استجابة بلغت 43 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الاستجابة في الاستطلاعات العالمية.

ومثّلت نسبة مشاركة المرأة في استطلاعات الرأي العام نحو 24 % من مجموع المواطنين المشاركين في هذه الاستطلاعات، في حين يعود انخفاض نسبة مشاركتها، إلى أن بعض الاستطلاعات التي تم تنفيذها ترتبط في الغالب بموضوعات أقرب إلى اهتمامات الرجال على الرغم من مشاركة النساء بأعداد أقل في مثل هذا النوع من الموضوعات.

ويعد المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، أحد الأنشطة الرئيسة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو أول مركز وطني متخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، ويهدف إلى دعم ثقافة الحوار في المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطن من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام.

ويعتمد المركز في تنفيذ الاستطلاعات على منهجية وإجراءات علمية معتمدة وفقاً للمنهجيات العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام التي يمكن الاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويقدم المركز خدماته لجميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع لتنفيذ استطلاعات تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، واستطلاعات الصورة الذهنية، واستطلاعات قياس رضا المستفيدين، والاستطلاعات التوعوية وغيرها.

ويضم المركز عدداً من الخبرات والقدرات تدير مركز اتصال هاتفي يعمل وفق أفضل تقنيات الاتصالات والمعلومات إضافة إلى مجموعة بحثية ولجنة علمية وفريق عمل متكامل لضبط جودة وتحليل البيانات والتحقق من نتائجها.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
10:52 AM

"رأي": نفّذنا 59 استطلاعاً وتواصلنا هاتفياً مع 183 ألف مواطن

المركز: خلال عام 2018 وتتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، 59 استطلاعاً خلال عام 2018م، تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، بمعدل نمو بلغ 2.5 % عن عام 2017.

وحقق المركز تقدماً ملحوظاً في نتائج مؤشرات الأداء لعام 2018، إذ قام المركز بالتواصل هاتفياً مع أكثر من 183 ألف مواطن شارك منهم 77 ألفاً في استطلاعات الرأي العام بنسبة استجابة بلغت 43 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الاستجابة في الاستطلاعات العالمية.

ومثّلت نسبة مشاركة المرأة في استطلاعات الرأي العام نحو 24 % من مجموع المواطنين المشاركين في هذه الاستطلاعات، في حين يعود انخفاض نسبة مشاركتها، إلى أن بعض الاستطلاعات التي تم تنفيذها ترتبط في الغالب بموضوعات أقرب إلى اهتمامات الرجال على الرغم من مشاركة النساء بأعداد أقل في مثل هذا النوع من الموضوعات.

ويعد المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، أحد الأنشطة الرئيسة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو أول مركز وطني متخصص في إجراء استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، ويهدف إلى دعم ثقافة الحوار في المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطن من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام.

ويعتمد المركز في تنفيذ الاستطلاعات على منهجية وإجراءات علمية معتمدة وفقاً للمنهجيات العلمية والممارسات العالمية في مجال استطلاعات الرأي العام التي يمكن الاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية من خلال نتائج محايدة وموثوقة.

ويقدم المركز خدماته لجميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع لتنفيذ استطلاعات تتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام، واستطلاعات الصورة الذهنية، واستطلاعات قياس رضا المستفيدين، والاستطلاعات التوعوية وغيرها.

ويضم المركز عدداً من الخبرات والقدرات تدير مركز اتصال هاتفي يعمل وفق أفضل تقنيات الاتصالات والمعلومات إضافة إلى مجموعة بحثية ولجنة علمية وفريق عمل متكامل لضبط جودة وتحليل البيانات والتحقق من نتائجها.

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