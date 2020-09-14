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المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا

تقليل الفترة الزمنية يسهم في رصد المخالطين وعزل الحالات والحد من انتشار الوباء

‏جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين، في فترة إجراء فحوصات فيروس كورونا، وسرعة ظهور النتائج بمعدل 31 ساعة تقريباً.

‏ويعنى بالفترة الزمنية لإجراء الفحوصات، مقدار الوقت بين سحب وجمع عينات فحص فيروس كورونا وظهور النتيجة.

ويسهم تقليل الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بشكل كبير في متابعة ورصد المخالطين والعزل وبالتالي الحد من انتشار الوباء.

وفيما يلي ترتيب الدول على ضوء متوسط الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بالأيام:

- كوريا الجنوبية: 0.75

‏- السعودية: 1.3

‏- فرنسا: 1.5

‏- بريطانيا: 1.5

‏- تركيا: 1.7

‏- أستراليا: 2

‏- اليابان: 2

‏- كندا: 2

‏- أمريكا: 4.1

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا
سبق

‏جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين، في فترة إجراء فحوصات فيروس كورونا، وسرعة ظهور النتائج بمعدل 31 ساعة تقريباً.

‏ويعنى بالفترة الزمنية لإجراء الفحوصات، مقدار الوقت بين سحب وجمع عينات فحص فيروس كورونا وظهور النتيجة.

ويسهم تقليل الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بشكل كبير في متابعة ورصد المخالطين والعزل وبالتالي الحد من انتشار الوباء.

وفيما يلي ترتيب الدول على ضوء متوسط الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بالأيام:

- كوريا الجنوبية: 0.75

‏- السعودية: 1.3

‏- فرنسا: 1.5

‏- بريطانيا: 1.5

‏- تركيا: 1.7

‏- أستراليا: 2

‏- اليابان: 2

‏- كندا: 2

‏- أمريكا: 4.1

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
07:19 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:35 PM

المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا

تقليل الفترة الزمنية يسهم في رصد المخالطين وعزل الحالات والحد من انتشار الوباء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,687

‏جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين، في فترة إجراء فحوصات فيروس كورونا، وسرعة ظهور النتائج بمعدل 31 ساعة تقريباً.

‏ويعنى بالفترة الزمنية لإجراء الفحوصات، مقدار الوقت بين سحب وجمع عينات فحص فيروس كورونا وظهور النتيجة.

ويسهم تقليل الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بشكل كبير في متابعة ورصد المخالطين والعزل وبالتالي الحد من انتشار الوباء.

وفيما يلي ترتيب الدول على ضوء متوسط الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بالأيام:

- كوريا الجنوبية: 0.75

‏- السعودية: 1.3

‏- فرنسا: 1.5

‏- بريطانيا: 1.5

‏- تركيا: 1.7

‏- أستراليا: 2

‏- اليابان: 2

‏- كندا: 2

‏- أمريكا: 4.1

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