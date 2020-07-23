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الملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

رفع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وإلى الأسرة الحاكمة وجميع أبناء الشعب السعودي، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة إندونيسيا "إن سلامة ولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز تعتبر من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، والتي توجب الشكر له سبحانه ودعاؤه عز وجل بأن يديمها عليه، وهي من الأمور التي تبعث السعادة في النفوس".

وأشار الشيخ الحازمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله خادم للإسلام والمسلمين، وله أياد بيضاء وملموسة في خدمة الدين الحنيف في كل مكان.

وتوجه الشيخ أحمد الحازمي بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن على إمام المسلمين ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والقوة والمنعة ويطيل في عمره، وأن يجمع له بين الأجر والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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الملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية
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رفع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وإلى الأسرة الحاكمة وجميع أبناء الشعب السعودي، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة إندونيسيا "إن سلامة ولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز تعتبر من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، والتي توجب الشكر له سبحانه ودعاؤه عز وجل بأن يديمها عليه، وهي من الأمور التي تبعث السعادة في النفوس".

وأشار الشيخ الحازمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله خادم للإسلام والمسلمين، وله أياد بيضاء وملموسة في خدمة الدين الحنيف في كل مكان.

وتوجه الشيخ أحمد الحازمي بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن على إمام المسلمين ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والقوة والمنعة ويطيل في عمره، وأن يجمع له بين الأجر والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:04 PM

الملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

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نافل السبيعي - الرياض
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رفع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وإلى الأسرة الحاكمة وجميع أبناء الشعب السعودي، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة إندونيسيا "إن سلامة ولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز تعتبر من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، والتي توجب الشكر له سبحانه ودعاؤه عز وجل بأن يديمها عليه، وهي من الأمور التي تبعث السعادة في النفوس".

وأشار الشيخ الحازمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله خادم للإسلام والمسلمين، وله أياد بيضاء وملموسة في خدمة الدين الحنيف في كل مكان.

وتوجه الشيخ أحمد الحازمي بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن على إمام المسلمين ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والقوة والمنعة ويطيل في عمره، وأن يجمع له بين الأجر والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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