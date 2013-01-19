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سجون مكة تعتزم إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية بأيدي النزلاء

"الدويش" عقد لقاء مع سفير النوايا الحسنة لمرضى السرطان

أعلن مدير عام سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، عن العزم على إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية لتطوير كفاءات النزلاء، في إطار حرص المديرية العامة للسجون على تأهيل وإصلاح النزلاء.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير النوايا الحسنة لمرضى السرطان والأعمال الإنسانية بالأمم المتحدة رئيس جمعية دار الفهد لمرضى سرطان الأطفال فهد بن علي الجوفي رجل الأعمال.

وناقش الجانبان التعاونَ المشترك في مجال الخدمة المجتمعية، وتقديم كوادر مؤهلة للعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية والاستفادة منهم.

من ناحيته، قال "الدويش": يجب علينا استشعار المسؤولية لتطوير وإعادة تأهيل النزلاء وتحرص إدارة السجون على شغل أوقات النزلاء بما يحقق لهم الأجواء المناسبة والاستقرار النفسي والأسري والمستقبل المعيشي المناسب، بعد الإفراج عنهم.

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سجون مكة تعتزم إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية بأيدي النزلاء
سبق

أعلن مدير عام سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، عن العزم على إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية لتطوير كفاءات النزلاء، في إطار حرص المديرية العامة للسجون على تأهيل وإصلاح النزلاء.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير النوايا الحسنة لمرضى السرطان والأعمال الإنسانية بالأمم المتحدة رئيس جمعية دار الفهد لمرضى سرطان الأطفال فهد بن علي الجوفي رجل الأعمال.

وناقش الجانبان التعاونَ المشترك في مجال الخدمة المجتمعية، وتقديم كوادر مؤهلة للعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية والاستفادة منهم.

من ناحيته، قال "الدويش": يجب علينا استشعار المسؤولية لتطوير وإعادة تأهيل النزلاء وتحرص إدارة السجون على شغل أوقات النزلاء بما يحقق لهم الأجواء المناسبة والاستقرار النفسي والأسري والمستقبل المعيشي المناسب، بعد الإفراج عنهم.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
03:51 PM

سجون مكة تعتزم إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية بأيدي النزلاء

"الدويش" عقد لقاء مع سفير النوايا الحسنة لمرضى السرطان

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محمد حضاض - جدة
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أعلن مدير عام سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، عن العزم على إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية لتطوير كفاءات النزلاء، في إطار حرص المديرية العامة للسجون على تأهيل وإصلاح النزلاء.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير النوايا الحسنة لمرضى السرطان والأعمال الإنسانية بالأمم المتحدة رئيس جمعية دار الفهد لمرضى سرطان الأطفال فهد بن علي الجوفي رجل الأعمال.

وناقش الجانبان التعاونَ المشترك في مجال الخدمة المجتمعية، وتقديم كوادر مؤهلة للعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية والاستفادة منهم.

من ناحيته، قال "الدويش": يجب علينا استشعار المسؤولية لتطوير وإعادة تأهيل النزلاء وتحرص إدارة السجون على شغل أوقات النزلاء بما يحقق لهم الأجواء المناسبة والاستقرار النفسي والأسري والمستقبل المعيشي المناسب، بعد الإفراج عنهم.

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