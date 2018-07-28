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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

12180 إصابة جديدة و60 حالة وفاة إضافية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها "سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تماثلت 9966 حالة للشفاء".
وأضافت، أن "86531 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنها "سجلت 60 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها "سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تماثلت 9966 حالة للشفاء".
وأضافت، أن "86531 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنها "سجلت 60 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:34 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

12180 إصابة جديدة و60 حالة وفاة إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,315

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها "سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تماثلت 9966 حالة للشفاء".
وأضافت، أن "86531 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنها "سجلت 60 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".

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