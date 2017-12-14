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مجلس "تراحم" يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ

برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ، في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لإستراتيجية اللجنة للعام 2020.

وأقر اللوائح التنظيمية، وناقش آليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في "تراحم" ولجانها، فضلاً عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، كما أقرت اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، قال الأمين العام للجنة "تراحم"، فهد بن عبد الله الراجح، إن اجتماع مجلس إدارة "تراحم" شدّد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

وأضاف "الراجحي" أن "تراحم" ماضية قدمًا نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد "تراحم" في جميع اللجان بمناطق المملكة.

تراحم وزير العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مجلس "تراحم" يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ
سبق

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ، في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لإستراتيجية اللجنة للعام 2020.

وأقر اللوائح التنظيمية، وناقش آليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في "تراحم" ولجانها، فضلاً عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، كما أقرت اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، قال الأمين العام للجنة "تراحم"، فهد بن عبد الله الراجح، إن اجتماع مجلس إدارة "تراحم" شدّد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

وأضاف "الراجحي" أن "تراحم" ماضية قدمًا نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد "تراحم" في جميع اللجان بمناطق المملكة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:24 PM

مجلس "تراحم" يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ

برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

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نافل السبيعي - الرياض
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عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اجتماعه الدوري الأول للعام 1441هـ، في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لإستراتيجية اللجنة للعام 2020.

وأقر اللوائح التنظيمية، وناقش آليات العمل، وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في "تراحم" ولجانها، فضلاً عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للأمانة العامة واللجان الفرعية خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة التقديرية للأمانة العامة للعام المقبل، كما أقرت اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.

من جانبه، قال الأمين العام للجنة "تراحم"، فهد بن عبد الله الراجح، إن اجتماع مجلس إدارة "تراحم" شدّد على ضرورة المضي في تنفيذ ما أقره مجلس الإدارة.

وأضاف "الراجحي" أن "تراحم" ماضية قدمًا نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد "تراحم" في جميع اللجان بمناطق المملكة.

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