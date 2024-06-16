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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

"العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي

قال خلال الإيجاز الصحفي اليوم: 80% أو أكثر منهم ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.


وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.

وتابع العبد العالي يقول : كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف : الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع

وتابع "العبد العالي" يقول: كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف: الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع، حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.


وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.

وتابع العبد العالي يقول : كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف : الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع

وتابع "العبد العالي" يقول: كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف: الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع، حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
03:54 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:57 PM

"العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي

قال خلال الإيجاز الصحفي اليوم: 80% أو أكثر منهم ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.


وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.

وتابع العبد العالي يقول : كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف : الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع

وتابع "العبد العالي" يقول: كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف: الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع، حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.

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