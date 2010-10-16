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جراحة الساعات اـ 10 تعيد أربعينية لحياتها بعد استئصال ورم في "سليمان الحبيب"

كان قد تسبب لها في عدم القدرة على المشي والشعور الدائم بالدوخة وعدم الاتزان

بفضل الله نجح فريق طبي بمركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم كبير في الدماغ لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تشكو من آلام بالرأس وعدم قدرتها على المشي والاتزان عند الوقوف، والشعور بالدوخة المستمرة؛ الأمر الذي تسبب لها في حدوث حالات سقوط متكرر.

وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إخضاعها للفحوصات السريرية وأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I، التي أبانت وجود ورم كبير بحجم 5×5×4 سم متمركز في الحجرة الخلفية السفلية من الدماغ، ومتشعب في مركز الأعصاب المسؤول عن الحركة والمشي والعصب السابع بالوجه، بالإضافة إلى عصب البلع، مسببًا الضغط الشديد على جذع الدماغ.

وقال عبدالعزيز: إن خطورة العملية تكمن في مكان الورم، والذي يعد من أكثر المواقع حساسية وخطورة بالدماغ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قام بدراسة الحالة الصحية للمريضة جيدًا، وقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم.

وعن العملية أكد أن الجراحة استغرقت 10 ساعات متواصلة، تم فيها استئصال الورم مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة: "Nerve Conduction Monitoring And Somatosensory Evoked Potential".

وفي الختام قال عبدالعزيز: إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، مع الحفاظ على سلامة كامل الأعصاب وخاصة العصب السابع بالوجه دون أية مضاعفات، مؤكدًا على أن المريضة تم تحويلها للعناية المركزة بعد العملية، ومراقبتها على مدار الساعة، وخلال يومين تحسنت حالتها بصورة ملحوظة، وفي اليوم الخامس خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد، وانتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها.

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جراحة الساعات اـ 10 تعيد أربعينية لحياتها بعد استئصال ورم في "سليمان الحبيب"
سبق

بفضل الله نجح فريق طبي بمركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم كبير في الدماغ لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تشكو من آلام بالرأس وعدم قدرتها على المشي والاتزان عند الوقوف، والشعور بالدوخة المستمرة؛ الأمر الذي تسبب لها في حدوث حالات سقوط متكرر.

وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إخضاعها للفحوصات السريرية وأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I، التي أبانت وجود ورم كبير بحجم 5×5×4 سم متمركز في الحجرة الخلفية السفلية من الدماغ، ومتشعب في مركز الأعصاب المسؤول عن الحركة والمشي والعصب السابع بالوجه، بالإضافة إلى عصب البلع، مسببًا الضغط الشديد على جذع الدماغ.

وقال عبدالعزيز: إن خطورة العملية تكمن في مكان الورم، والذي يعد من أكثر المواقع حساسية وخطورة بالدماغ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قام بدراسة الحالة الصحية للمريضة جيدًا، وقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم.

وعن العملية أكد أن الجراحة استغرقت 10 ساعات متواصلة، تم فيها استئصال الورم مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة: "Nerve Conduction Monitoring And Somatosensory Evoked Potential".

وفي الختام قال عبدالعزيز: إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، مع الحفاظ على سلامة كامل الأعصاب وخاصة العصب السابع بالوجه دون أية مضاعفات، مؤكدًا على أن المريضة تم تحويلها للعناية المركزة بعد العملية، ومراقبتها على مدار الساعة، وخلال يومين تحسنت حالتها بصورة ملحوظة، وفي اليوم الخامس خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد، وانتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:26 AM

جراحة الساعات اـ 10 تعيد أربعينية لحياتها بعد استئصال ورم في "سليمان الحبيب"

كان قد تسبب لها في عدم القدرة على المشي والشعور الدائم بالدوخة وعدم الاتزان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بفضل الله نجح فريق طبي بمركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم كبير في الدماغ لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تشكو من آلام بالرأس وعدم قدرتها على المشي والاتزان عند الوقوف، والشعور بالدوخة المستمرة؛ الأمر الذي تسبب لها في حدوث حالات سقوط متكرر.

وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إخضاعها للفحوصات السريرية وأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I، التي أبانت وجود ورم كبير بحجم 5×5×4 سم متمركز في الحجرة الخلفية السفلية من الدماغ، ومتشعب في مركز الأعصاب المسؤول عن الحركة والمشي والعصب السابع بالوجه، بالإضافة إلى عصب البلع، مسببًا الضغط الشديد على جذع الدماغ.

وقال عبدالعزيز: إن خطورة العملية تكمن في مكان الورم، والذي يعد من أكثر المواقع حساسية وخطورة بالدماغ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قام بدراسة الحالة الصحية للمريضة جيدًا، وقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم.

وعن العملية أكد أن الجراحة استغرقت 10 ساعات متواصلة، تم فيها استئصال الورم مع المحافظة على الأعصاب المحيطة به عبر استخدام تقنية مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة: "Nerve Conduction Monitoring And Somatosensory Evoked Potential".

وفي الختام قال عبدالعزيز: إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، مع الحفاظ على سلامة كامل الأعصاب وخاصة العصب السابع بالوجه دون أية مضاعفات، مؤكدًا على أن المريضة تم تحويلها للعناية المركزة بعد العملية، ومراقبتها على مدار الساعة، وخلال يومين تحسنت حالتها بصورة ملحوظة، وفي اليوم الخامس خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد، وانتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها.

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