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صور ومناشدة .. عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة"

الأهالي: الرمال تحتاج إلى معدات ثقيلة ومنسوبها يزداد يومياً مع استمرار "الموسمية"

ناشد سكان قرية الذواكرة؛ التابعة لمركز القوز- جنوبي القنفذة، الجهات المعنية، التدخل لإزاحة الرمال عن منازلهم بعدما تسبّبت العواصف الغبارية في طمر أجزاءٍ من مباني بعض المنازل وطرق القرية، وأصبحوا غير قادرين على إزالتها بجهودهم الذاتية.

وأوضح الأهالي أن الرمال تحتاج إلى معدات ثقيلة؛ خصوصاً أن منسوبها يزداد يوماً تلو الآخر بسبب استمرار هبوب الرياح الموسمية المثيرة للأتربة بشكلٍ شبه يومي.

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صور ومناشدة .. عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة"
سبق

ناشد سكان قرية الذواكرة؛ التابعة لمركز القوز- جنوبي القنفذة، الجهات المعنية، التدخل لإزاحة الرمال عن منازلهم بعدما تسبّبت العواصف الغبارية في طمر أجزاءٍ من مباني بعض المنازل وطرق القرية، وأصبحوا غير قادرين على إزالتها بجهودهم الذاتية.

وأوضح الأهالي أن الرمال تحتاج إلى معدات ثقيلة؛ خصوصاً أن منسوبها يزداد يوماً تلو الآخر بسبب استمرار هبوب الرياح الموسمية المثيرة للأتربة بشكلٍ شبه يومي.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:51 PM

صور ومناشدة .. عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة"

الأهالي: الرمال تحتاج إلى معدات ثقيلة ومنسوبها يزداد يومياً مع استمرار "الموسمية"

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حسن العيسي - القنفذة
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1,338

ناشد سكان قرية الذواكرة؛ التابعة لمركز القوز- جنوبي القنفذة، الجهات المعنية، التدخل لإزاحة الرمال عن منازلهم بعدما تسبّبت العواصف الغبارية في طمر أجزاءٍ من مباني بعض المنازل وطرق القرية، وأصبحوا غير قادرين على إزالتها بجهودهم الذاتية.

وأوضح الأهالي أن الرمال تحتاج إلى معدات ثقيلة؛ خصوصاً أن منسوبها يزداد يوماً تلو الآخر بسبب استمرار هبوب الرياح الموسمية المثيرة للأتربة بشكلٍ شبه يومي.

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