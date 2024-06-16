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سلطنة عمان: تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 114 وفاة وتماثل 11089 حالة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (745) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (25269) و(114) وفاة وتماثل (11089) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ (2627) والحالات المنومة اليوم (56) والمنومين (327) والحالات المنومة في العناية المركزة (105).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (745) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (25269) و(114) وفاة وتماثل (11089) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ (2627) والحالات المنومة اليوم (56) والمنومين (327) والحالات المنومة في العناية المركزة (105).

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:32 AM

سلطنة عمان: تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 114 وفاة وتماثل 11089 حالة للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (745) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (25269) و(114) وفاة وتماثل (11089) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ (2627) والحالات المنومة اليوم (56) والمنومين (327) والحالات المنومة في العناية المركزة (105).

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