23 إصابة جديدة بكورونا في البحرين و7 حالات تعافي

الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272

كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.

ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.

ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.