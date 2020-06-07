النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق" يسخر من مروجي مؤامرة "كورونا": هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة"

مشيرًا إلى أن هؤلاء يقللون من قيمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي الوباء

فيما تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" رسائل تشكك في حقيقة وجود فيروس كورونا المستجد زاعمة أنه مؤامرة، سخر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ممن يشككون في وجود الفيروس وما زالوا يتساءلون هل هو حقيقة أم مؤامرة؟ واصفًا بأنهم يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة عقلية، مستغربًا بشدة ممن يتلقفون هُرَاءهم ويصدقونه، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقللون من قيمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الوباء.

وقال في برنامج سؤال على الهاتف على إذاعة القرآن الكريم " واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبًا عنه: إلى الآن ما تدري !! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق ! كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات، ومستشفيات تعج بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي من هذا الوباء، أشعر بأن هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية، نحن الآن نعزي ونرى مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع من قادة ورؤساء دول وأطباء وممارسين صحيين وكبار وصغار.

وشدد المطلق على أهمية التعاون والتكاتف من الجميع لمنع انتشار الفيروس فهو سريع التفشي والعدوى والانتقال بين الناس وذلك بالالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية لكونه مازال موجودًا والتفلت واللامبالاة من بعضهم يزيد من خطورة تفشيه.

وحذر من خطورة وشدة هذه الجائحة من بين كل الأوبئة والأمراض السابقة التي شهدها العالم خلال نصف قرن، فقد عطلت جميع مجالات ومناحي الحياة، وبيّن المطلق أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلقاء بالنفس إلى التهلكة، موضحًا أن المنتحر يقتل نفسه فقط! بينما المصاب بكورونا قد يقتل نفسه وغيره فلا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه وأهله وغيره للإصابة والعدوى بهذا الفيروس نتيجة الإهمال والتساهل والتهاون في التقيد بالتعليمات والتوجيهات.

عبدالله المطلق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق" يسخر من مروجي مؤامرة "كورونا": هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة"
سبق

فيما تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" رسائل تشكك في حقيقة وجود فيروس كورونا المستجد زاعمة أنه مؤامرة، سخر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ممن يشككون في وجود الفيروس وما زالوا يتساءلون هل هو حقيقة أم مؤامرة؟ واصفًا بأنهم يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة عقلية، مستغربًا بشدة ممن يتلقفون هُرَاءهم ويصدقونه، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقللون من قيمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الوباء.

وقال في برنامج سؤال على الهاتف على إذاعة القرآن الكريم " واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبًا عنه: إلى الآن ما تدري !! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق ! كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات، ومستشفيات تعج بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي من هذا الوباء، أشعر بأن هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية، نحن الآن نعزي ونرى مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع من قادة ورؤساء دول وأطباء وممارسين صحيين وكبار وصغار.

وشدد المطلق على أهمية التعاون والتكاتف من الجميع لمنع انتشار الفيروس فهو سريع التفشي والعدوى والانتقال بين الناس وذلك بالالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية لكونه مازال موجودًا والتفلت واللامبالاة من بعضهم يزيد من خطورة تفشيه.

وحذر من خطورة وشدة هذه الجائحة من بين كل الأوبئة والأمراض السابقة التي شهدها العالم خلال نصف قرن، فقد عطلت جميع مجالات ومناحي الحياة، وبيّن المطلق أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلقاء بالنفس إلى التهلكة، موضحًا أن المنتحر يقتل نفسه فقط! بينما المصاب بكورونا قد يقتل نفسه وغيره فلا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه وأهله وغيره للإصابة والعدوى بهذا الفيروس نتيجة الإهمال والتساهل والتهاون في التقيد بالتعليمات والتوجيهات.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:24 AM

"المطلق" يسخر من مروجي مؤامرة "كورونا": هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة"

مشيرًا إلى أن هؤلاء يقللون من قيمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي الوباء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
7,605

فيما تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" رسائل تشكك في حقيقة وجود فيروس كورونا المستجد زاعمة أنه مؤامرة، سخر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ممن يشككون في وجود الفيروس وما زالوا يتساءلون هل هو حقيقة أم مؤامرة؟ واصفًا بأنهم يعيشون بعقول متخلّفة ولديهم "لوثة عقلية، مستغربًا بشدة ممن يتلقفون هُرَاءهم ويصدقونه، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقللون من قيمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الوباء.

وقال في برنامج سؤال على الهاتف على إذاعة القرآن الكريم " واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبًا عنه: إلى الآن ما تدري !! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق ! كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات، ومستشفيات تعج بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي من هذا الوباء، أشعر بأن هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية، نحن الآن نعزي ونرى مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع من قادة ورؤساء دول وأطباء وممارسين صحيين وكبار وصغار.

وشدد المطلق على أهمية التعاون والتكاتف من الجميع لمنع انتشار الفيروس فهو سريع التفشي والعدوى والانتقال بين الناس وذلك بالالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية لكونه مازال موجودًا والتفلت واللامبالاة من بعضهم يزيد من خطورة تفشيه.

وحذر من خطورة وشدة هذه الجائحة من بين كل الأوبئة والأمراض السابقة التي شهدها العالم خلال نصف قرن، فقد عطلت جميع مجالات ومناحي الحياة، وبيّن المطلق أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلقاء بالنفس إلى التهلكة، موضحًا أن المنتحر يقتل نفسه فقط! بينما المصاب بكورونا قد يقتل نفسه وغيره فلا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه وأهله وغيره للإصابة والعدوى بهذا الفيروس نتيجة الإهمال والتساهل والتهاون في التقيد بالتعليمات والتوجيهات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,885
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,950

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة