النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان": ليس لكم في زيارة آبائكم بالمقابر إلا التعب.. البِر هنا والحديث "موضوع"

قال: الروح صعدت ولا يوجد إلا جسد بالٍ وعجب الذنب باستثناء الأنبياء والصالحين

رفض عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، صحة الحديث أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام"، ناصحاً في هذا السياق الأبناء بعدم جدوى زيارة آبائهم في المقابر، داعياً إياهم في المقابل إلى الحرص على تقديم ما ينفع موتاهم من الأعمال الصالحة والخير والبر والوقف.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج "يستفتونك"، على تساؤل حول ذهاب الإنسان للمقابر لزيارة والديه، على اعتبار أن ذلك من البر بهما بعد موتهما؟ حيث قال "الخثلان": "لا أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم"، مشيراً إلى أن الحديث المروي في ذلك أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام وأنه يأنس به" حديث ضعيف، ولا يصح، بل قيل إنه موضوع!

وأردف: "لو ثبت في هذا الحديث شيء لاشتهر وتناقله الصحابة وفعلوه وفعله التابعون من بعدهم"، مضيفاً: "الجسد الذي وُضع في هذا القبر يبلى بمرور الوقت"، متسائلاً: "أين الذين ماتوا قبل 100 و1000 سنة؟ أين هم؟!"، وتابع: "إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء، فهولاء لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن عداهم يصبحون تراباً ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب".

ومضى "الخثلان": "بعض الناس يذهب كل أسبوع، وربما بعضهم في الأسبوع مرتين، ويظن أن هذا من البر بوالده أو والدته، معلقاً: "والداكم لا يشعران بكم، ولا يعلمان عنكم، وليس لكم إلا التعب"، مفيداً: "إنما ادعُ لهما، فإذا دعوت لهما وصلك الدعاء، تصدّق وحُجّ واعتمر عنهما، ضع لهما وقفاً، هذا الذي ينفعهما".

وأوضح: "أما مجرد أنك تزوره في قبره، فالروح قد صعدت وليست موجودة في هذا القبر الآن، القبر موجود فيه الجسد الذي سيبلى، ويصبح تراباً مع مرور الوقت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان": ليس لكم في زيارة آبائكم بالمقابر إلا التعب.. البِر هنا والحديث "موضوع"
سبق

رفض عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، صحة الحديث أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام"، ناصحاً في هذا السياق الأبناء بعدم جدوى زيارة آبائهم في المقابر، داعياً إياهم في المقابل إلى الحرص على تقديم ما ينفع موتاهم من الأعمال الصالحة والخير والبر والوقف.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج "يستفتونك"، على تساؤل حول ذهاب الإنسان للمقابر لزيارة والديه، على اعتبار أن ذلك من البر بهما بعد موتهما؟ حيث قال "الخثلان": "لا أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم"، مشيراً إلى أن الحديث المروي في ذلك أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام وأنه يأنس به" حديث ضعيف، ولا يصح، بل قيل إنه موضوع!

وأردف: "لو ثبت في هذا الحديث شيء لاشتهر وتناقله الصحابة وفعلوه وفعله التابعون من بعدهم"، مضيفاً: "الجسد الذي وُضع في هذا القبر يبلى بمرور الوقت"، متسائلاً: "أين الذين ماتوا قبل 100 و1000 سنة؟ أين هم؟!"، وتابع: "إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء، فهولاء لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن عداهم يصبحون تراباً ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب".

ومضى "الخثلان": "بعض الناس يذهب كل أسبوع، وربما بعضهم في الأسبوع مرتين، ويظن أن هذا من البر بوالده أو والدته، معلقاً: "والداكم لا يشعران بكم، ولا يعلمان عنكم، وليس لكم إلا التعب"، مفيداً: "إنما ادعُ لهما، فإذا دعوت لهما وصلك الدعاء، تصدّق وحُجّ واعتمر عنهما، ضع لهما وقفاً، هذا الذي ينفعهما".

وأوضح: "أما مجرد أنك تزوره في قبره، فالروح قد صعدت وليست موجودة في هذا القبر الآن، القبر موجود فيه الجسد الذي سيبلى، ويصبح تراباً مع مرور الوقت".

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:10 PM

"الخثلان": ليس لكم في زيارة آبائكم بالمقابر إلا التعب.. البِر هنا والحديث "موضوع"

قال: الروح صعدت ولا يوجد إلا جسد بالٍ وعجب الذنب باستثناء الأنبياء والصالحين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
26
28,170

رفض عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، صحة الحديث أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام"، ناصحاً في هذا السياق الأبناء بعدم جدوى زيارة آبائهم في المقابر، داعياً إياهم في المقابل إلى الحرص على تقديم ما ينفع موتاهم من الأعمال الصالحة والخير والبر والوقف.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج "يستفتونك"، على تساؤل حول ذهاب الإنسان للمقابر لزيارة والديه، على اعتبار أن ذلك من البر بهما بعد موتهما؟ حيث قال "الخثلان": "لا أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم"، مشيراً إلى أن الحديث المروي في ذلك أن "من زار الميت فإن روحه تُرد عليه ويرد عليه السلام وأنه يأنس به" حديث ضعيف، ولا يصح، بل قيل إنه موضوع!

وأردف: "لو ثبت في هذا الحديث شيء لاشتهر وتناقله الصحابة وفعلوه وفعله التابعون من بعدهم"، مضيفاً: "الجسد الذي وُضع في هذا القبر يبلى بمرور الوقت"، متسائلاً: "أين الذين ماتوا قبل 100 و1000 سنة؟ أين هم؟!"، وتابع: "إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء، فهولاء لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن عداهم يصبحون تراباً ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب".

ومضى "الخثلان": "بعض الناس يذهب كل أسبوع، وربما بعضهم في الأسبوع مرتين، ويظن أن هذا من البر بوالده أو والدته، معلقاً: "والداكم لا يشعران بكم، ولا يعلمان عنكم، وليس لكم إلا التعب"، مفيداً: "إنما ادعُ لهما، فإذا دعوت لهما وصلك الدعاء، تصدّق وحُجّ واعتمر عنهما، ضع لهما وقفاً، هذا الذي ينفعهما".

وأوضح: "أما مجرد أنك تزوره في قبره، فالروح قد صعدت وليست موجودة في هذا القبر الآن، القبر موجود فيه الجسد الذي سيبلى، ويصبح تراباً مع مرور الوقت".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة