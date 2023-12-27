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السديس يؤكّد أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية لقاصدي الحرمين الشريفين

الرئيس العام حثَّ على مراعاة الالتزام بها والتعاون مع جميع الجهات العاملة وتطبيقها

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وحثَّ على مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة.

وقدّم الشيخ السديس؛ شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات الصحية كافة التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّل منهم صالح الأعمال.

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السديس يؤكّد أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية لقاصدي الحرمين الشريفين
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وحثَّ على مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة.

وقدّم الشيخ السديس؛ شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات الصحية كافة التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّل منهم صالح الأعمال.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:25 AM

السديس يؤكّد أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية لقاصدي الحرمين الشريفين

الرئيس العام حثَّ على مراعاة الالتزام بها والتعاون مع جميع الجهات العاملة وتطبيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وحثَّ على مراعاة الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة.

وقدّم الشيخ السديس؛ شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات الصحية كافة التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في بيئة صحية وآمنة، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّل منهم صالح الأعمال.

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