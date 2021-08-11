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تكريم المكلفين في إجازة العيد بمستشفى الثغر بجدة

كرم مستشفى الثغر بجدة، عددًا من منسوبيه بحضور مسؤولين من صحة جدة؛ عرفانًا بخدماتهم الصحية المميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت مديرة قسم التواصل الداخلي بمستشفى الثغر بجدة، شمايل المطيري، عن خالص الشكر والتقدير لإدارة التواصل بصحة جدة، ممثلة في عبد الرحمن البقمي، ومدير صوت الموظف بصحة جدة حمد آل شامي، على مبادرة زيارة الموظفين المكلفين في إجازة عيد الأضحى، وتوزيع الهدايا التذكارية، عرفانًا وتقديرًا لهم على جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية في عيد الأضحى، خدمة لكل أبناء المجتمع بكل عطاء ووفاء للوطن الغالي.

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تكريم المكلفين في إجازة العيد بمستشفى الثغر بجدة
سبق

كرم مستشفى الثغر بجدة، عددًا من منسوبيه بحضور مسؤولين من صحة جدة؛ عرفانًا بخدماتهم الصحية المميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت مديرة قسم التواصل الداخلي بمستشفى الثغر بجدة، شمايل المطيري، عن خالص الشكر والتقدير لإدارة التواصل بصحة جدة، ممثلة في عبد الرحمن البقمي، ومدير صوت الموظف بصحة جدة حمد آل شامي، على مبادرة زيارة الموظفين المكلفين في إجازة عيد الأضحى، وتوزيع الهدايا التذكارية، عرفانًا وتقديرًا لهم على جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية في عيد الأضحى، خدمة لكل أبناء المجتمع بكل عطاء ووفاء للوطن الغالي.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:55 PM

تكريم المكلفين في إجازة العيد بمستشفى الثغر بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم مستشفى الثغر بجدة، عددًا من منسوبيه بحضور مسؤولين من صحة جدة؛ عرفانًا بخدماتهم الصحية المميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت مديرة قسم التواصل الداخلي بمستشفى الثغر بجدة، شمايل المطيري، عن خالص الشكر والتقدير لإدارة التواصل بصحة جدة، ممثلة في عبد الرحمن البقمي، ومدير صوت الموظف بصحة جدة حمد آل شامي، على مبادرة زيارة الموظفين المكلفين في إجازة عيد الأضحى، وتوزيع الهدايا التذكارية، عرفانًا وتقديرًا لهم على جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية في عيد الأضحى، خدمة لكل أبناء المجتمع بكل عطاء ووفاء للوطن الغالي.

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