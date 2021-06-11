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كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 91702 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29.274.823 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بتسجيل 3403 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 363079 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27.790.073 حالة بعد تسجيل 134580 حالة جديدة.

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كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 91702 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29.274.823 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بتسجيل 3403 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 363079 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27.790.073 حالة بعد تسجيل 134580 حالة جديدة.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
01:24 PM

كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 91702 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29.274.823 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بتسجيل 3403 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 363079 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27.790.073 حالة بعد تسجيل 134580 حالة جديدة.

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