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الهلال ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

أنهت إدارة نادي الهلال المتطلبات الأساسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا".

وقدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية
سبق

أنهت إدارة نادي الهلال المتطلبات الأساسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا".

وقدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح".

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:00 PM

الهلال ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الهلال المتطلبات الأساسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا".

وقدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح".

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