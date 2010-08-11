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أيام التشريق والتعجل.. جمرات ثلاث وطواف وداع لا يُعفى منه إلا اثنتان

تكبير واجب على الحجاج مع كل حصاة ودعاء وقبلة بلا مزاحمة ومضايقة

يقضي الحاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل؛ تحقيقًا لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}.

والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث طوال الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر الله مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبِلًا القبلة رافعًا يديه، يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين.

أما جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها؛ فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس؛ فإذا غربت عليه الشمس وما زال في منى؛ لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر؛ ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيخرج ولا يلزمه المبيت بمنى.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج، يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها؛ ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت؛ امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).

وطواف الوادع، هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

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أيام التشريق والتعجل.. جمرات ثلاث وطواف وداع لا يُعفى منه إلا اثنتان
سبق

يقضي الحاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل؛ تحقيقًا لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}.

والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث طوال الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر الله مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبِلًا القبلة رافعًا يديه، يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين.

أما جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها؛ فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس؛ فإذا غربت عليه الشمس وما زال في منى؛ لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر؛ ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيخرج ولا يلزمه المبيت بمنى.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج، يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها؛ ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت؛ امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).

وطواف الوادع، هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:36 AM

أيام التشريق والتعجل.. جمرات ثلاث وطواف وداع لا يُعفى منه إلا اثنتان

تكبير واجب على الحجاج مع كل حصاة ودعاء وقبلة بلا مزاحمة ومضايقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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يقضي الحاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل؛ تحقيقًا لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}.

والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث طوال الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر الله مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبِلًا القبلة رافعًا يديه، يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين.

أما جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها؛ فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس؛ فإذا غربت عليه الشمس وما زال في منى؛ لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر؛ ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيخرج ولا يلزمه المبيت بمنى.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج، يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها؛ ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت؛ امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).

وطواف الوادع، هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

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