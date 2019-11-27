شاهد.. كيف عبَّر ولي العهد عن دعمه لـ"إكسبو دبي 2020"؟

ينظَّم تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل"

وثَّق مقطع فيديو دعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمعرض "إكسبو دبي 2020"، وذلك خلال زيارته الرسمية للإمارات التي بدأها اليوم (الأربعاء).

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره تركي الدخيل، السفير السعودي لدى الإمارات، على حسابه الرسمي في "تويتر"، ولي العهد مرتديًا شارة للمعرض في معصمه، وإلى جواره ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

و"إكسبو دبي 2020" هو معرض من معارض إكسبو الدولي، وتستضيفه إمارة دبي في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021 تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل".

https://twitter.com/TurkiAldakhil/status/1199749328761475073