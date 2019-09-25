النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء حارة على معظم المناطق والأمطار تواعد الجنوب

طقس معتدل فوق الجبال الجنوبية والرياح شمالية غربية

تشهد أجواء المملكة طقساً حاراً في أغلبية المناطق مع توقع حدوث هطولات رعدية على جنوب المملكة نتيجة امتداد إعصار "هيكا".

وقال موقع طقس العرب: يكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام وحاراً في شمال غرب المملكة ومعتدلاً فوق الجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على طول الساحل الغربي، وشرقية مع هبات قوية أحياناً في المناطق الداخلية الغربية.

وأضاف يُتوقع سقوط زخات رعدية على بعض المناطق من الربع الخالي وجنوب المملكة نتيجة امتداد بعض التكونات الركامية المرافقة للحالة المدارية "هيكا".

وتابع: تكون الرياح في المناطق الوسطى والشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد يصحبها بعض الهبات في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء حارة على معظم المناطق والأمطار تواعد الجنوب
سبق

تشهد أجواء المملكة طقساً حاراً في أغلبية المناطق مع توقع حدوث هطولات رعدية على جنوب المملكة نتيجة امتداد إعصار "هيكا".

وقال موقع طقس العرب: يكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام وحاراً في شمال غرب المملكة ومعتدلاً فوق الجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على طول الساحل الغربي، وشرقية مع هبات قوية أحياناً في المناطق الداخلية الغربية.

وأضاف يُتوقع سقوط زخات رعدية على بعض المناطق من الربع الخالي وجنوب المملكة نتيجة امتداد بعض التكونات الركامية المرافقة للحالة المدارية "هيكا".

وتابع: تكون الرياح في المناطق الوسطى والشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد يصحبها بعض الهبات في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:07 AM

أجواء حارة على معظم المناطق والأمطار تواعد الجنوب

طقس معتدل فوق الجبال الجنوبية والرياح شمالية غربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,232

تشهد أجواء المملكة طقساً حاراً في أغلبية المناطق مع توقع حدوث هطولات رعدية على جنوب المملكة نتيجة امتداد إعصار "هيكا".

وقال موقع طقس العرب: يكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام وحاراً في شمال غرب المملكة ومعتدلاً فوق الجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على طول الساحل الغربي، وشرقية مع هبات قوية أحياناً في المناطق الداخلية الغربية.

وأضاف يُتوقع سقوط زخات رعدية على بعض المناطق من الربع الخالي وجنوب المملكة نتيجة امتداد بعض التكونات الركامية المرافقة للحالة المدارية "هيكا".

وتابع: تكون الرياح في المناطق الوسطى والشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد يصحبها بعض الهبات في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,130
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,130
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,705

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة