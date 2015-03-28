الولايات المتحدة: 71.593 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71.593 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.976.179 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 545.273 حالة وفاة.