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الولايات المتحدة: 71.593 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71.593 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.976.179 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 545.273 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة: 71.593 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71.593 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.976.179 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 545.273 حالة وفاة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:29 PM

الولايات المتحدة: 71.593 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71.593 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.976.179 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 545.273 حالة وفاة.

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