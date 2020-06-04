النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

816 مسجداً بجازان تستعد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف الازدحام على الجوامع

مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار كورونا

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحثّ مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة ورفع كافة متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها.

يُذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
816 مسجداً بجازان تستعد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف الازدحام على الجوامع
سبق

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحثّ مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة ورفع كافة متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها.

يُذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:59 PM

816 مسجداً بجازان تستعد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف الازدحام على الجوامع

مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار كورونا

A A A
قاسم الخبراني - جازان
2
1,336

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أكثر من 816 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحثّ مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي الجميع بالتقيد بالاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي تؤكد على غسل اليدين قبل وبعد أداء الصلاة، ولبس الكمامة ورفع كافة متعلقات المسجد من مصاحف وكتيبات وبروشورات ومياه وغيرها.

يُذكر أن المساجد التي تم فتحها لإقامة صلاة الجمعة تأتي ضمن المرحلة الأولى، يعقبها فتح أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة