قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
محافظ الطائف يقلّد "الثمالي" رتبة عميد
قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
اعلان
محافظ الطائف يقلّد "الثمالي" رتبة عميدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-08
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:46 PM
محافظ الطائف يقلّد "الثمالي" رتبة عميد
قلّد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني رتبة "عميد" لقائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد، عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي، بعد صدور الثقة الملكية الغالية بترقيته.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,077
91 مليار ..
29 يناير
12,065
70 مليار ..
26 أكتوبر
18,119
53.8 مليار
31 يوليو
39,230
سر في بقالة الحي
صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين
عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله
مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل
ماجد البريكان
"سنابستان"
بدر الغامدي
اتحاد وزاري
محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!
صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي
حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!
عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!
محمد عمير الغامدي