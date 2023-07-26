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خطف أحداث وفعل فاحشة.. جريمة شنيعة تنتهي بتطبيق شرع الله في سعودي ويمني

"الداخلية" نفذت الحكم في الرياض اليوم وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمّن اسمي الجانيين

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض أحدهما سعودي والآخر يمني، كان قد أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

تفصيلاً، فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- اليوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطف أحداث وفعل فاحشة.. جريمة شنيعة تنتهي بتطبيق شرع الله في سعودي ويمني
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض أحدهما سعودي والآخر يمني، كان قد أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

تفصيلاً، فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- اليوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:09 PM

خطف أحداث وفعل فاحشة.. جريمة شنيعة تنتهي بتطبيق شرع الله في سعودي ويمني

"الداخلية" نفذت الحكم في الرياض اليوم وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمّن اسمي الجانيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
29
55,307

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض أحدهما سعودي والآخر يمني، كان قد أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

تفصيلاً، فقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري -سعودي الجنسية- ومحمد نعمان فازع العقيل -يمني الجنسية- اليوم الخميس 22/ 11/ 1440هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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