فيديو.. ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني يعقدان اجتماعًا في أوساكا

شينزو آبي: "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة"

عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، في أوساكا اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أشاد بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، وقال "آبي" للأمير محمد في بداية الاجتماع: إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقًا لمبادرتكم".