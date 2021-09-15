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محافظ الطائف يُدشن معرض "صور وأرسل" لتحسين المشهد الحضري

يستمر أسبوعاً.. ويقدم تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة

دشن محافظ الطائف المكلف، ناصر السبيعي ،وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية معرض أمانة الطائف (صور وأرسل) للتعريف بجهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة والمقام بسوق جوري مول ويستمر لمدة أسبوع.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إن المعرض يهدف إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري والتي أطلقتها مؤخراً، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة، منوهاً بقطع الأمانة شوطاً متقدماً خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بكافة أشكالها.

ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي.

وأشار أمين الطائف أن خطط الأمانة لمعالجة التشوهات البصرية شملت عدداً من المحاور الأساسية منها معالجة حفر الشوارع، وإزالة السيارات الخربة، ومعالجة حواجز الحفريات، وصيانة أعمدة الإنارة وغيرها من المحاور التي تعمل الأمانة عليها لتحسين المظهر العام.

وشملت خطط العمل فرق الرصد والمعالجة، وفرق المتابعة، حيث تعمل فرق الرصد على تقصي الملاحظات وتحويلها بشكلٍ فوري لفرق المعالجة، وتتابع فرق أخرى سير جهود المعالجة وضمان عدم عودة التشوهات للموقع مرة أخرى.

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محافظ الطائف يُدشن معرض "صور وأرسل" لتحسين المشهد الحضري
سبق

دشن محافظ الطائف المكلف، ناصر السبيعي ،وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية معرض أمانة الطائف (صور وأرسل) للتعريف بجهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة والمقام بسوق جوري مول ويستمر لمدة أسبوع.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إن المعرض يهدف إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري والتي أطلقتها مؤخراً، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة، منوهاً بقطع الأمانة شوطاً متقدماً خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بكافة أشكالها.

ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي.

وأشار أمين الطائف أن خطط الأمانة لمعالجة التشوهات البصرية شملت عدداً من المحاور الأساسية منها معالجة حفر الشوارع، وإزالة السيارات الخربة، ومعالجة حواجز الحفريات، وصيانة أعمدة الإنارة وغيرها من المحاور التي تعمل الأمانة عليها لتحسين المظهر العام.

وشملت خطط العمل فرق الرصد والمعالجة، وفرق المتابعة، حيث تعمل فرق الرصد على تقصي الملاحظات وتحويلها بشكلٍ فوري لفرق المعالجة، وتتابع فرق أخرى سير جهود المعالجة وضمان عدم عودة التشوهات للموقع مرة أخرى.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:08 PM

محافظ الطائف يُدشن معرض "صور وأرسل" لتحسين المشهد الحضري

يستمر أسبوعاً.. ويقدم تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة

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فهد العتيبي - الطائف
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دشن محافظ الطائف المكلف، ناصر السبيعي ،وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية معرض أمانة الطائف (صور وأرسل) للتعريف بجهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة والمقام بسوق جوري مول ويستمر لمدة أسبوع.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إن المعرض يهدف إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري والتي أطلقتها مؤخراً، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة، منوهاً بقطع الأمانة شوطاً متقدماً خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بكافة أشكالها.

ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي.

وأشار أمين الطائف أن خطط الأمانة لمعالجة التشوهات البصرية شملت عدداً من المحاور الأساسية منها معالجة حفر الشوارع، وإزالة السيارات الخربة، ومعالجة حواجز الحفريات، وصيانة أعمدة الإنارة وغيرها من المحاور التي تعمل الأمانة عليها لتحسين المظهر العام.

وشملت خطط العمل فرق الرصد والمعالجة، وفرق المتابعة، حيث تعمل فرق الرصد على تقصي الملاحظات وتحويلها بشكلٍ فوري لفرق المعالجة، وتتابع فرق أخرى سير جهود المعالجة وضمان عدم عودة التشوهات للموقع مرة أخرى.

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