استراتيجية تطوير عسير على طاولة "لقاء الخميس" للناجحين.. برعاية "سبق" إعلامياً

مساء غدٍ الثلاثاء عند الساعة 7:35 على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها

ينطلق من جديد لقاء الخميس للناجحين، وبعد توقفه بسبب جائحة كورونا من منطقة عسير وتحديداً مدينة أبها مساء غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر وبشكل استثنائي وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

ويستهل لقاء الخميس لقاءاته بعنوان "قصة نجاح واحتفاء باستراتيجية عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 7:35 مساءً على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها.

وسيكون ضيوف اللقاء أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ونائب رئيس هيئة تطوير عسير عمرو بن حمود العمري ومستشار سمو أمير المنطقة الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان ويقود دفة الحوار الاعلامي المميز خالد العقيلي.

ويعدّ لقاء الخميس من أبرز اللقاءات على مستوى المملكة، والذي ناقش أكثر من 140 قصة نجاح في 10 سنوات، واستفاد منه أكثر من 28 ألف مستفيد.

ويستضيف اللقاء أصحاب قصص النجاح الملهمة ويسلط الضوء على الإنجازات الوطنية للشباب السعودي محلياً وعالمياً في 20 مدينة ومحافظة داخل المملكة.

الجدير بالذكر أن الشريك الرسمي للقاء الخميس للناجحين، مؤسسة العنود الخيرية مركز "وارف" وبرعاية إعلامية من "سبق".