النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استراتيجية تطوير عسير على طاولة "لقاء الخميس" للناجحين.. برعاية "سبق" إعلامياً

مساء غدٍ الثلاثاء عند الساعة 7:35 على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها

ينطلق من جديد لقاء الخميس للناجحين، وبعد توقفه بسبب جائحة كورونا من منطقة عسير وتحديداً مدينة أبها مساء غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر وبشكل استثنائي وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

ويستهل لقاء الخميس لقاءاته بعنوان "قصة نجاح واحتفاء باستراتيجية عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 7:35 مساءً على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها.

وسيكون ضيوف اللقاء أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ونائب رئيس هيئة تطوير عسير عمرو بن حمود العمري ومستشار سمو أمير المنطقة الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان ويقود دفة الحوار الاعلامي المميز خالد العقيلي.

ويعدّ لقاء الخميس من أبرز اللقاءات على مستوى المملكة، والذي ناقش أكثر من 140 قصة نجاح في 10 سنوات، واستفاد منه أكثر من 28 ألف مستفيد.

ويستضيف اللقاء أصحاب قصص النجاح الملهمة ويسلط الضوء على الإنجازات الوطنية للشباب السعودي محلياً وعالمياً في 20 مدينة ومحافظة داخل المملكة.

الجدير بالذكر أن الشريك الرسمي للقاء الخميس للناجحين، مؤسسة العنود الخيرية مركز "وارف" وبرعاية إعلامية من "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استراتيجية تطوير عسير على طاولة "لقاء الخميس" للناجحين.. برعاية "سبق" إعلامياً
سبق

ينطلق من جديد لقاء الخميس للناجحين، وبعد توقفه بسبب جائحة كورونا من منطقة عسير وتحديداً مدينة أبها مساء غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر وبشكل استثنائي وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

ويستهل لقاء الخميس لقاءاته بعنوان "قصة نجاح واحتفاء باستراتيجية عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 7:35 مساءً على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها.

وسيكون ضيوف اللقاء أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ونائب رئيس هيئة تطوير عسير عمرو بن حمود العمري ومستشار سمو أمير المنطقة الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان ويقود دفة الحوار الاعلامي المميز خالد العقيلي.

ويعدّ لقاء الخميس من أبرز اللقاءات على مستوى المملكة، والذي ناقش أكثر من 140 قصة نجاح في 10 سنوات، واستفاد منه أكثر من 28 ألف مستفيد.

ويستضيف اللقاء أصحاب قصص النجاح الملهمة ويسلط الضوء على الإنجازات الوطنية للشباب السعودي محلياً وعالمياً في 20 مدينة ومحافظة داخل المملكة.

الجدير بالذكر أن الشريك الرسمي للقاء الخميس للناجحين، مؤسسة العنود الخيرية مركز "وارف" وبرعاية إعلامية من "سبق".

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:31 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:49 PM

استراتيجية تطوير عسير على طاولة "لقاء الخميس" للناجحين.. برعاية "سبق" إعلامياً

مساء غدٍ الثلاثاء عند الساعة 7:35 على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها

A A A
رائد القرفي - أبها
0
837

ينطلق من جديد لقاء الخميس للناجحين، وبعد توقفه بسبب جائحة كورونا من منطقة عسير وتحديداً مدينة أبها مساء غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر وبشكل استثنائي وبرعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

ويستهل لقاء الخميس لقاءاته بعنوان "قصة نجاح واحتفاء باستراتيجية عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 7:35 مساءً على مسرح جمعية الجنوب النسائية بأبها.

وسيكون ضيوف اللقاء أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ونائب رئيس هيئة تطوير عسير عمرو بن حمود العمري ومستشار سمو أمير المنطقة الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان ويقود دفة الحوار الاعلامي المميز خالد العقيلي.

ويعدّ لقاء الخميس من أبرز اللقاءات على مستوى المملكة، والذي ناقش أكثر من 140 قصة نجاح في 10 سنوات، واستفاد منه أكثر من 28 ألف مستفيد.

ويستضيف اللقاء أصحاب قصص النجاح الملهمة ويسلط الضوء على الإنجازات الوطنية للشباب السعودي محلياً وعالمياً في 20 مدينة ومحافظة داخل المملكة.

الجدير بالذكر أن الشريك الرسمي للقاء الخميس للناجحين، مؤسسة العنود الخيرية مركز "وارف" وبرعاية إعلامية من "سبق".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة