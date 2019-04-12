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"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 14.393

الإصابات ترتفع إلى 132.591

أفادت إدارة الصحة العامة في فرنسا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 14393 مقابل 13832 في اليوم السابق.

وبيّن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 561 حالة؛ منها 315 في المستشفيات، و246 في دور المسنّين، وبلغت 14393 بعد أن كانت 13832 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".


وأضاف أنه بتسجيل 1703 إصابات جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ارتفع العدد الإجمالي من 93700 إلى 95403، وذلك إضافة إلى 37188 إصابة مؤكدة أو مشتبهة في دور المسنين.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 14.393
سبق

أفادت إدارة الصحة العامة في فرنسا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 14393 مقابل 13832 في اليوم السابق.

وبيّن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 561 حالة؛ منها 315 في المستشفيات، و246 في دور المسنّين، وبلغت 14393 بعد أن كانت 13832 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".


وأضاف أنه بتسجيل 1703 إصابات جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ارتفع العدد الإجمالي من 93700 إلى 95403، وذلك إضافة إلى 37188 إصابة مؤكدة أو مشتبهة في دور المسنين.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:09 PM

"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 14.393

الإصابات ترتفع إلى 132.591

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت إدارة الصحة العامة في فرنسا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 14393 مقابل 13832 في اليوم السابق.

وبيّن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 561 حالة؛ منها 315 في المستشفيات، و246 في دور المسنّين، وبلغت 14393 بعد أن كانت 13832 أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".


وأضاف أنه بتسجيل 1703 إصابات جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ارتفع العدد الإجمالي من 93700 إلى 95403، وذلك إضافة إلى 37188 إصابة مؤكدة أو مشتبهة في دور المسنين.

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