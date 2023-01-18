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افتتاح "جسر العروبة" مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

بتوجيه أمين الرياض.. لانسيابية الحركة وقبل استئناف الدراسة بـ 24 ساعة

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بافتتاح جسر طريق العروبة، مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، مساء اليوم، بعد أن تفقد مشروع الجسر ميدانياً.

وأوضحت الأمانة، أن ذلك يأتي تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية، قبل استئناف الدراسة بـ ٢٤ ساعة، وليتسنى للعاملين بالمشروع إنهاء الأعمال بالتقاطع أسفل الجسر.

طريق العروبة أمين الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح "جسر العروبة" مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول
سبق

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بافتتاح جسر طريق العروبة، مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، مساء اليوم، بعد أن تفقد مشروع الجسر ميدانياً.

وأوضحت الأمانة، أن ذلك يأتي تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية، قبل استئناف الدراسة بـ ٢٤ ساعة، وليتسنى للعاملين بالمشروع إنهاء الأعمال بالتقاطع أسفل الجسر.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:28 PM

افتتاح "جسر العروبة" مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

بتوجيه أمين الرياض.. لانسيابية الحركة وقبل استئناف الدراسة بـ 24 ساعة

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فهد الغبيوي - الرياض
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3,051

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بافتتاح جسر طريق العروبة، مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، مساء اليوم، بعد أن تفقد مشروع الجسر ميدانياً.

وأوضحت الأمانة، أن ذلك يأتي تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية، قبل استئناف الدراسة بـ ٢٤ ساعة، وليتسنى للعاملين بالمشروع إنهاء الأعمال بالتقاطع أسفل الجسر.

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