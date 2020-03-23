شاهد.. رجال الأمن يباشرون مهام منع التجول
باشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، والذي يبدأ يومياً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
"سبق" رصدت انتشار دوريات المرور وأمن الطرق على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في مركز ظلم شرقي الطائف مع بدء تنفيذ التعليمات.
فيروس كورونا الجديد
حظر التجول
شاهد.. رجال الأمن يباشرون مهام منع التجول
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-23
باشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، والذي يبدأ يومياً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
"سبق" رصدت انتشار دوريات المرور وأمن الطرق على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في مركز ظلم شرقي الطائف مع بدء تنفيذ التعليمات.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:26 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:57 PM
شاهد.. رجال الأمن يباشرون مهام منع التجول
باشر رجال الأمن، مساء اليوم الاثنين، تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة، والذي يبدأ يومياً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
"سبق" رصدت انتشار دوريات المرور وأمن الطرق على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في مركز ظلم شرقي الطائف مع بدء تنفيذ التعليمات.