أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل. وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.

إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 05:01 PM

إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس قبول ملفات 26 مرشحاً.. تجرى 15 سبتمبر المقبل





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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.