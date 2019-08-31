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إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

قبول ملفات 26 مرشحاً.. تجرى 15 سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.
وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.

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إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس
سبق

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.
وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
05:01 PM

إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

قبول ملفات 26 مرشحاً.. تجرى 15 سبتمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحاً قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.
وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,280
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,560

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