النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض"

تخصص يومًا كاملاً للاحتفال به وتبث فيه أفضل إنتاجها

يعتبر يوم الأرض حدثًا سنويًّا، يقام في الثاني والعشرين من إبريل للاحتفال بالبيئة، ولزيادة الوعي في العالم حول التلوث من خلال الفعاليات العالمية.

وأقرت الأمم المتحدة "يوم الأرض" في عام 1970م. وكان أبرز ما نتج من الاهتمام بالبيئة إصدار قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وتعرض قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلمًا نادرًا احتفالاً بيوم الأرض، والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، هو "أندر الكائنات"؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض، الذي أصبح أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض بمشاركة أكثر من مليار شخص سنويًّا؛ إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار من أجل جعل الكوكب أكثر نظافة، والعودة إلى أحضان الطبيعة. أما العام الحالي فالأمر مختلف نظرًا للظروف الاستثنائية، وضرورة بقاء الناس بالمنازل. وتعرض القناة صورًا مميزة وغريبة للحيوانات في العالم.

ولأهمية هذا الحدث السنوي تخصص قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يومًا كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة.

يوم الأرض التلوث الاحتفال بالبيئة

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض"
سبق

يعتبر يوم الأرض حدثًا سنويًّا، يقام في الثاني والعشرين من إبريل للاحتفال بالبيئة، ولزيادة الوعي في العالم حول التلوث من خلال الفعاليات العالمية.

وأقرت الأمم المتحدة "يوم الأرض" في عام 1970م. وكان أبرز ما نتج من الاهتمام بالبيئة إصدار قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وتعرض قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلمًا نادرًا احتفالاً بيوم الأرض، والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، هو "أندر الكائنات"؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض، الذي أصبح أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض بمشاركة أكثر من مليار شخص سنويًّا؛ إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار من أجل جعل الكوكب أكثر نظافة، والعودة إلى أحضان الطبيعة. أما العام الحالي فالأمر مختلف نظرًا للظروف الاستثنائية، وضرورة بقاء الناس بالمنازل. وتعرض القناة صورًا مميزة وغريبة للحيوانات في العالم.

ولأهمية هذا الحدث السنوي تخصص قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يومًا كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:32 PM

بعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض"

تخصص يومًا كاملاً للاحتفال به وتبث فيه أفضل إنتاجها

A A A
خالد خليل - الرياض
0
556

يعتبر يوم الأرض حدثًا سنويًّا، يقام في الثاني والعشرين من إبريل للاحتفال بالبيئة، ولزيادة الوعي في العالم حول التلوث من خلال الفعاليات العالمية.

وأقرت الأمم المتحدة "يوم الأرض" في عام 1970م. وكان أبرز ما نتج من الاهتمام بالبيئة إصدار قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وتعرض قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلمًا نادرًا احتفالاً بيوم الأرض، والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، هو "أندر الكائنات"؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض، الذي أصبح أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض بمشاركة أكثر من مليار شخص سنويًّا؛ إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار من أجل جعل الكوكب أكثر نظافة، والعودة إلى أحضان الطبيعة. أما العام الحالي فالأمر مختلف نظرًا للظروف الاستثنائية، وضرورة بقاء الناس بالمنازل. وتعرض القناة صورًا مميزة وغريبة للحيوانات في العالم.

ولأهمية هذا الحدث السنوي تخصص قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يومًا كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,387
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,837
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,336
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,449

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة