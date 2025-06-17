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الكويت تعلن شفاء 690 حالة من كورونا

بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 28896

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة، بعد تعافي 690 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 690 حالة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة، بعد تعافي 690 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:57 AM

الكويت تعلن شفاء 690 حالة من كورونا

بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 28896

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة، بعد تعافي 690 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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