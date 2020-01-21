بالتعاون مع "الإسكان".. تسليم (17) شقة سكنية لمستفيدي "نفع" الخيرية

العُمري": ضمن خطة الجمعية لتنويع خدماتها وفقًا لرؤية 2030

أنهت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تسليم (17) شقة سكنية لعدد (17) عائلة من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن اتفاقية نفع مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع. ونوه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة؛ إذ تقوم الجمعية من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل السكن للأسر المستحقة.

وأضاف "العمري" بأن الجمعية تحرص ضمن خططها الاستراتيجية، ومواكبتها الرؤية ٢٠٣٠، على تنويع خدماتها سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

وأوضح "العمري" أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي بهدف تكامل العمل مع الجمعية؛ إذ تضمنت الاتفاقية تخصيص مبنى يضم (17) شقة سكنية، تم توزيعها على (17) عائلة مستحقة من مستفيدي الجمعية، على أن يتم استقطاع مبلغ (200) ريال شهريًّا من الأُسر التي لا يوجد لديها دخل غير الضمان الاجتماعي، فيما يتم استقطاع مبلغ (800) ريال شهريًّا من الأسر التي لديها دخل آخر إضافة إلى الضمان الاجتماعي.