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أهالي رويضة العرض يشتكون ضعف شبكة stc وتقطعها

الأهالي: نطالب بحل عاجل وجذري

اشتكى أهالي رويضة العرض التابعة لمحافظة القويعية من ضعف شبكة الـ stc للإنترنت (4G و3G)، وذلك منذ 10 أيام، وحتى إعداد هذا الخبر.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق"، أن تواصلهم مع الشركة لم يكن كافياً لحل المشكلة ولازالت في ضعف حتى اللحظة وتحديداً من 10 أيام ونطالب شركة الاتصالات stc بحل مشكلة ضعف الاتصالات وتقطعها بشكل غير مبرر.

وذكر الأهالي أن الشبكة ما زالت ضعيفة جداً ومتقطعة حتى الآن، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكدين أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، وطالبوا بحل عاجل وجذري لها.

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أهالي رويضة العرض يشتكون ضعف شبكة stc وتقطعها
سبق

اشتكى أهالي رويضة العرض التابعة لمحافظة القويعية من ضعف شبكة الـ stc للإنترنت (4G و3G)، وذلك منذ 10 أيام، وحتى إعداد هذا الخبر.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق"، أن تواصلهم مع الشركة لم يكن كافياً لحل المشكلة ولازالت في ضعف حتى اللحظة وتحديداً من 10 أيام ونطالب شركة الاتصالات stc بحل مشكلة ضعف الاتصالات وتقطعها بشكل غير مبرر.

وذكر الأهالي أن الشبكة ما زالت ضعيفة جداً ومتقطعة حتى الآن، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكدين أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، وطالبوا بحل عاجل وجذري لها.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:43 AM

أهالي رويضة العرض يشتكون ضعف شبكة stc وتقطعها

الأهالي: نطالب بحل عاجل وجذري

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صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
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اشتكى أهالي رويضة العرض التابعة لمحافظة القويعية من ضعف شبكة الـ stc للإنترنت (4G و3G)، وذلك منذ 10 أيام، وحتى إعداد هذا الخبر.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق"، أن تواصلهم مع الشركة لم يكن كافياً لحل المشكلة ولازالت في ضعف حتى اللحظة وتحديداً من 10 أيام ونطالب شركة الاتصالات stc بحل مشكلة ضعف الاتصالات وتقطعها بشكل غير مبرر.

وذكر الأهالي أن الشبكة ما زالت ضعيفة جداً ومتقطعة حتى الآن، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكدين أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعمالهم واتصالاتهم، وطالبوا بحل عاجل وجذري لها.

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