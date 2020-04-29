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شركة أمريكية شهيرة تكشف عن موعد قريب لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

تواصل إجراء الاختبارات للتأكد من فعاليته وأمانه.. النتائج الأولى بعد أيام

كشفت شركة "فايزر" الأميركية الشهيرة لصناعة الأدوية، عن موعد قريب لإنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها ستكون قادرة على إنتاجه بشكل واسع نهاية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي للشركة الأمريكية ألبرت بورلا: إن "الشركة ستكون مستعدة لطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادًا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام".

وأضاف "بورلا" بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: أن "الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وأمانه، وأنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل".

ووفق "سكاي نيوز": ففي الوقت الذي تعمل عشرات الشركات في العالم على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن إعلان "فايزر" الأمريكية كان لافتاً بسبب أن الشركة واحدة من أكبر وأشهر الشركات العاملة في هذا المجال في العالم، فضلاً عن تحديدها موعداً قريباً لتطوير اللقاح، أقرب من الموعد الذي توقع خبراء الصحة العالمية أن يحتاجه العالم لاكتشافه.

فيروس كورونا الجديد

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شركة أمريكية شهيرة تكشف عن موعد قريب لإنتاج لقاح لفيروس كورونا
سبق

كشفت شركة "فايزر" الأميركية الشهيرة لصناعة الأدوية، عن موعد قريب لإنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها ستكون قادرة على إنتاجه بشكل واسع نهاية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي للشركة الأمريكية ألبرت بورلا: إن "الشركة ستكون مستعدة لطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادًا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام".

وأضاف "بورلا" بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: أن "الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وأمانه، وأنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل".

ووفق "سكاي نيوز": ففي الوقت الذي تعمل عشرات الشركات في العالم على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن إعلان "فايزر" الأمريكية كان لافتاً بسبب أن الشركة واحدة من أكبر وأشهر الشركات العاملة في هذا المجال في العالم، فضلاً عن تحديدها موعداً قريباً لتطوير اللقاح، أقرب من الموعد الذي توقع خبراء الصحة العالمية أن يحتاجه العالم لاكتشافه.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:40 AM

شركة أمريكية شهيرة تكشف عن موعد قريب لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

تواصل إجراء الاختبارات للتأكد من فعاليته وأمانه.. النتائج الأولى بعد أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "فايزر" الأميركية الشهيرة لصناعة الأدوية، عن موعد قريب لإنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها ستكون قادرة على إنتاجه بشكل واسع نهاية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي للشركة الأمريكية ألبرت بورلا: إن "الشركة ستكون مستعدة لطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادًا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام".

وأضاف "بورلا" بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: أن "الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وأمانه، وأنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل".

ووفق "سكاي نيوز": ففي الوقت الذي تعمل عشرات الشركات في العالم على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن إعلان "فايزر" الأمريكية كان لافتاً بسبب أن الشركة واحدة من أكبر وأشهر الشركات العاملة في هذا المجال في العالم، فضلاً عن تحديدها موعداً قريباً لتطوير اللقاح، أقرب من الموعد الذي توقع خبراء الصحة العالمية أن يحتاجه العالم لاكتشافه.

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