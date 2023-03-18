تفقّد مدير الصحة بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مرافق القطاع الصحي الخاص وغرفة القيادة والسيطرة؛ لتطبيق معايير الوقاية من فيروس كورونا، وسرعة التعامل مع الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية أو متابعة إثر ظهور بعض المؤشرات على حالتها الصحية. وعلمت "سبق" أن مدير الصحة بالطائف تفقد جاهزية عدد من مستشفيات القطاع الخاص ضمن احترازات الصحة التي تتبعها حاليًّا للوقاية من فيروس كورونا، كما زار أيضًا مستشفى قيا العام، ومستشفى القريع جنوب الطائف، واستعرض مشاريع التطوير والتحسين في أقسام الطوارئ هناك، ووجه بسرعة اكتمالها مع جاهزية التعامل الفوري مع ما يُستجد من أحداث على مدار الساعة. وكان لقاء قد عُقد بين: مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ورئيس الغرف التجارية السعودية الدكتور سامي العبيدي؛ لمناقشة سبل تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما نتج عنه مبادرات عدد من مرافق القطاع الصحي الخاص في ربط إمكانياتها البشرية والنوعية مباشرةً بالصحة في الطائف لإدارة الأزمة الحالية لفيروس كورونا لتحقيق أعلى معايير التضامن الوقائي الصحي.

تضامن بالطائف بن القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على كورونا فهد العتيبي سبق 2020-03-18 تفقّد مدير الصحة بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مرافق القطاع الصحي الخاص وغرفة القيادة والسيطرة؛ لتطبيق معايير الوقاية من فيروس كورونا، وسرعة التعامل مع الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية أو متابعة إثر ظهور بعض المؤشرات على حالتها الصحية.



وعلمت "سبق" أن مدير الصحة بالطائف تفقد جاهزية عدد من مستشفيات القطاع الخاص ضمن احترازات الصحة التي تتبعها حاليًّا للوقاية من فيروس كورونا، كما زار أيضًا مستشفى قيا العام، ومستشفى القريع جنوب الطائف، واستعرض مشاريع التطوير والتحسين في أقسام الطوارئ هناك، ووجه بسرعة اكتمالها مع جاهزية التعامل الفوري مع ما يُستجد من أحداث على مدار الساعة.



وكان لقاء قد عُقد بين: مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ورئيس الغرف التجارية السعودية الدكتور سامي العبيدي؛ لمناقشة سبل تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما نتج عنه مبادرات عدد من مرافق القطاع الصحي الخاص في ربط إمكانياتها البشرية والنوعية مباشرةً بالصحة في الطائف لإدارة الأزمة الحالية لفيروس كورونا لتحقيق أعلى معايير التضامن الوقائي الصحي.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 04:17 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:00 PM

تضامن بالطائف بن القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على كورونا فيما تفقد "القحطاني" المستشفيات الخاصة وتطبيقها للمعايير الوقائية





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تفقّد مدير الصحة بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مرافق القطاع الصحي الخاص وغرفة القيادة والسيطرة؛ لتطبيق معايير الوقاية من فيروس كورونا، وسرعة التعامل مع الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية أو متابعة إثر ظهور بعض المؤشرات على حالتها الصحية.



وعلمت "سبق" أن مدير الصحة بالطائف تفقد جاهزية عدد من مستشفيات القطاع الخاص ضمن احترازات الصحة التي تتبعها حاليًّا للوقاية من فيروس كورونا، كما زار أيضًا مستشفى قيا العام، ومستشفى القريع جنوب الطائف، واستعرض مشاريع التطوير والتحسين في أقسام الطوارئ هناك، ووجه بسرعة اكتمالها مع جاهزية التعامل الفوري مع ما يُستجد من أحداث على مدار الساعة.



وكان لقاء قد عُقد بين: مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ورئيس الغرف التجارية السعودية الدكتور سامي العبيدي؛ لمناقشة سبل تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما نتج عنه مبادرات عدد من مرافق القطاع الصحي الخاص في ربط إمكانياتها البشرية والنوعية مباشرةً بالصحة في الطائف لإدارة الأزمة الحالية لفيروس كورونا لتحقيق أعلى معايير التضامن الوقائي الصحي.